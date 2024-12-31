الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

غارات أمريكية بريطانية على صنعاء ردا على استهداف الحوثي للاحتلال

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

نفذت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات جوية على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، في تصعيد جديد للأزمة الإقليمية، وذلك بعد إعلان جماعة الحوثي مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية.

تفاصيل الغارات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أن الهجمات بدأت مساء الإثنين، ونفذتها سفن تابعة للبحرية الأمريكية، وطائرات حربية استهدفت مناطق ساحلية ومواقع في صنعاء تُستخدم، بحسب البنتاغون، لشن هجمات على سفن حربية أميركية ومراكب تجارية.

واستهدفت 12 غارة جوية أمريكية -بريطانية مواقع متعددة، من بينها مجمع العُرضي وسط العاصمة، حيث مقر وزارة الدفاع، ومجمع 22 مايو شمال المدينة. وأكدت مصادر حوثية أن المواقع المستهدفة مخلاة منذ سنوات بسبب الحرب.

ردود فعل الحوثيين

وفي أول تعليق على الغارات، وصف الناطق باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، الهجوم الأميركي بأنه "انتهاك سافر لسيادة اليمن"، واعتبره دعمًا مباشرًا لإسرائيل في مواصلة "جرائم الإبادة الجماعية" في غزة.

وأضاف عبد السلام في بيان على "تلجرام" أن "اليمن سيواصل الدفاع عن نفسه، وسيظل ثابتًا في موقفه المساند للشعب الفلسطيني"، داعيًا المجتمع الدولي إلى وقف دعم إسرائيل.

تصاعد التوتر مع إسرائيل

هذا التصعيد يأتي بعد إعلان جماعة الحوثي إطلاق صاروخين بالستيين باتجاه الاحتلال، أحدهما استهدف "مطار بن جوريون" بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، والآخر "محطة كهرباء جنوب القدس" بصاروخ نوع "ذو الفقار"، وفق بيان القوات المسلحة الحوثية، التي أكدت إصابة الهدفين بنجاح.

بدوره، أفاد جيش جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي، دون تسجيل إصابات، وفق تصريحات خدمة "نجمة داود الحمراء".

تصعيد إقليمي

تشير هذه التطورات إلى تصاعد خطير في الأزمة الإقليمية، مع دخول اليمن كطرف مباشر في المواجهة، وسط مخاوف من تداعيات أوسع تشمل دول المنطقة.

 وتجدد الولايات المتحدة تأكيدها على "حماية مصالحها ومصالح شركائها" في وجه أي تهديدات، فيما تتصاعد الدعوات الدولية لاحتواء الأزمة قبل أن تخرج عن السيطرة.

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إسرائيل غزة الحوثيين غارات أمريكية صنعاء

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