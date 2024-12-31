الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الجيش الأمريكي يكشف أهداف الهجمات الأخيرة على اليمن

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف منشأة قيادة وسيطرة تابعة لجماعة الحوثيين ومرافق إنتاج وتخزين أسلحة تقليدية متقدمة.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية: المرافق المستهدفة استخدمت في هجمات الحوثيين على سفننا الحربية وسفن تجارية.. الضربات جزء من جهودنا لتقليص قدرات الحوثيين على تهديد السفن وشركائنا الإقليميين.. لقد دمرنا موقع رادار ساحلي للحوثيين و7 صواريخ كروز وطائرات مسيرة هجومية فوق البحر الأحمر".

غارات جوية استهدفت مبنى وزارة الدفاع في اليمن

وشهدت صنعاء، اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت مبنى وزارة الدفاع فى اليمن ومجمع العرضي وسط العاصمة اليمنية، بحسب سكاى نيوز عربية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي أن تكون الغارات على صنعاء إسرائيلية

ونفت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي أن تكون الغارات على صنعاء إسرائيلية.

وتعرضت مناطق متفرقة في اليمن لغارات أمريكية وبريطانية وإسرائيلية، مقابل شن الحوثيين هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر أو بحر العرب.

ارتفاع وتيرة هجمات الحوثي على إسرائيل

ومؤخرا ارتفعت وتيرة هجمات الحوثي على إسرائيل، وآخرها هجوم بصواريخ بالستية ليل الإثنين.

 وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر  السبت الماضي أنه اعترض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله أجواء البلاد.

 تفعيل الإنذارات بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن 

وكان جيش الاحتلال قد ذكر قبلها إنه فعل الإنذارات بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن وأن التفاصيل قيد الفحص.

ودوت صافرات الإنذار في القدس ومحيطها ومنطقة البحر الميت وفي جنوب النقب ومستوطنات الضفة الغربية.

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القيادة الوسطي الامريكية الحوثيين هجمات الحوثيين البحر الأحمر اليمن إسرائيل

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