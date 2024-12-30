الصين تعلن اكتمال بناء أطول نفق في العالم (فيديو)

أعلنت الصين عن اكتمال بناء أطول نفق للطرق السريعة في العالم "تيانشان شينجلي"، الذي يربط بين الأجزاء الجنوبية والشمالية من منطقة شينغيانج ذاتية الحكم.

الصين تكمل بناء أكبر نفق فى العالم

وبحسب التقارير الصينية، فإنه على مدى السنوات الأربع الماضية، عمل أكثر من 3000 عامل بشكل مستمر في بيئات عالية الارتفاع ومنخفضة الأكسجين، بينما تعاملوا مع العديد من التحديات والمخاطر الجيولوجية مثل انفجارات الصخور والتشوهات الكبيرة في الصخور اللينة والانهيارات لاستكمال بناء أطول نفق للطرق السريعة فى العالم.

The Tianshan Shengli Tunnel has officially been completed today, stretching a remarkable 22.13 kilometers, setting a new world record for the longest highway tunnel. Now, crossing the Tianshan mountains takes just about 20 minutes. 🚗💨#TianShanVictoryTunnel @TaylorOgan @_mm85… pic.twitter.com/v0KWtDv54v — DriveGreenLiveGreen (@DriveGreen80167) December 30, 2024

ويستهدف النفق الذي يبلغ طوله 14 ميلًا، أن يقلل وقت السفر عبر الجزء الأوسط من جبال "تيانشان" من ساعات عدة إلى نحو 20 دقيقة بمجرد تشغيله في عام 2025.

النفق الصينى يقع في أعماق جبال تيانشان النائية

وتميز التصميم وفقًا لوكالة "شينخوا" بنفق مزدوج الاتجاه بأربع حارات بسرعة تصميمية تبلغ 100 كيلومتر في الساعة، ويقع في أعماق جبال تيانشان النائية، على ارتفاع متوسط ​​يزيد على 3000 متر.

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