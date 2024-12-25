الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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محافظات

إزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء على أراض زراعية في الشرقية

إزالة 11حالة تعدى
إزالة 11حالة تعدى بالبناءعلى الاراضى الزراعية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية  . 

إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

 وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها 

قطع المرافق عن  المخالفين 

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 5 حالات تعد بمساحة 1375 متر مباني و6 حالات تعد بمساحة 3 أفدنة و20 قيراطا بنطاق المحافظة.

إزالة تعديات بالبناء المخالف في الشرقية

وأشار محافظ الشرقية الى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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محافظة الشرقية الموجة 24للازالة المرحلة الثالثة إزالة التعديات الأراضى الزراعية املاك الدولة المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

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