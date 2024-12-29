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رياضة

طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي بالجزائر

طارق قنديل, فيتو
طارق قنديل, فيتو

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المتجهة إلى الجزائر مطلع يناير لملاقاة شباب بلوزداد، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

ويقوم طارق قنديل بالتنسيق والترتيب الكامل مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب، لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق أفضل النتائج.

وفي سياق متصل، حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر برنامج اعداد الفريق لرحلة الجزائر التى تبدأ الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل، حيث يتدرب الاهلي صباحا يوم الاربعاء وتتوجه بعدها البعثة إلى الجزائر على أن يكتفي الفريق بخوض مران وحيد على ملعب المباراة مساء الخميس المقبل.

 

ويختتم اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، استعدادا لمواجهة إنبي غد الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

وفاز النادي الأهلي مؤخرًا على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تنطلق مباراة الاهلي وانبي فى الخامسة مساء غد الاثنين على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

 

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