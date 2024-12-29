الأحد 29 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الجيش الأمريكي مستمر في تكثيف التعزيزات لقواعده شرقي سوريا

الجيش الأمريكي، فيتو
الجيش الأمريكي، فيتو

أدخل الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواعده اللاشرعية في شرقي سوريا، اليوم الأحد، مكونة من المعدات العسكرية واللوجستية والجنود، حيث زاد من هذه التعزيزات بشكل كبير، منذ تنحي الرئيس بشار الأسد.


وأفادت مصادر بأن قوات الجيش الأمريكي، أدخلت تعزيزات عسكرية جديدة خلال الساعات الماضية، إلى محافظة الحسكة، شرقي البلاد، عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع إقليم كردستان العراق، حسبما ذكرت وكالة  "سبوتنيك".

وبينت المصادر، أن التعزيزات التي دخلت عبارة عن قافلة كبيرة من الشاحنات تجاوز عددها الـ 50، محملة بالمعدات العسكرية والعربات والآليات العسكرية والمواد اللوجستية وتوجهت نحو قاعدتي (خراب الجير) و( تل بيدر) بريف الحسكة ضمن مناطق سيطرة قوات "قسد".

وتستمر قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي بإرسال التعزيزات العسكرية لقواعدها اللاشرعية جوًا وبرًا شرقي سوريا، حيث هبطت قبل أيام طائرة شحن أمريكية برفقة مروحية عسكرية، في قاعدة "خراب الجير" بريف الرميلان النفطية شمال شرق محافظة الحسكة تحمل مواد عسكرية ولوجستية وجنود.

كما قامت بإدخال رتلًا مكونًا من 25 شاحنة تحمل صهاريج وقود وصناديق مغلقة وعربات عسكرية عبر معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق إلى محافظة الحسكة.

واعترفت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون ) أن عدد الجنود الأمريكيين في سوريا وصل إلى 2000 عسكري، بعد أن كان 900 جندي فقط.

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الجيش الأمريكي سوريا الرئيس بشار الأسد عدد الجنود الأمريكيين في سوريا محافظة الحسكة إقليم كردستان العراق

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