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خارج الحدود

الجيش الأمريكي يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش بدير الزور في غارة جوية

قوات أمريكية فى سوريا،
قوات أمريكية فى سوريا، فيتو

أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربة جوية جديدة على مقرات تنظيم داعش فى سوريا، مما أدى إلى مقتل زعيم التنظيم في دير الزور.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء، على منصة "إكس" أن عناصر داعش كانوا يتحركون بشاحنة محملة بالأسلحة عندما استهدفتهم غارة جوية في محافظة دير الزور.

كما أشارت إلى أن تلك "الغارة أتت كجزء من التزام القيادة المركزية المستمر بضرب أي محاولات يبذلها الإرهابيون لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة".

وكانت دير الزور خاضعة في السابق لسيطرة القوات المسلحة التابعة لحكومة الرئيس السابق بشار الأسد والروس، فضلا عن بعض الميليشيات الإيرانية، إلا أنه قبيل سقوط النظام السابق في الثامن من الشهر، انسحبت منها، وسلمت بعض المناطق إلى قوات سوريا الديمقراطية، إلا أن "قسد" عادت وانسحبت من مجملها لاحقا.

مواجهة داعش

يشار إلى أن مايك والتز، الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب مستشار للأمن القومي في البيت الأبيض، كان شدد على أن الوجود الأميركي الحالي في سوريا يركز على مواجهة داعش. وأكد أن اهتمام الإدارة الأميركية ينصب حاليا على وجود عشرات الآلاف من مقاتلي داعش.

ولدى الجيش الأمريكي نحو 2000 جندي في سوريا، بحسب ما أعلن مؤخرا البنتاجون، في رقم أعلى مما كان أعلنه سابقا، وهو 900 فقط.

ويعمل هؤلاء في إطار التحالف الدولي لمحاربة داعش الذي شُكِّل عام 2014 من عدة دول غربية بقيادة الولايات المتحدة.

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