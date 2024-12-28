ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي فى روسيا 3.6% على أساس سنوي في نوفمبر
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 3.6% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة مع 3.2% في الشهر السابق، وفق تقديرات وزارة الاقتصاد الروسية، السبت.
وقالت وزارة الاقتصاد الروسية الوزارة إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 4% في الفترة من يناير إلى نوفمبر.
الاقتصاد الروسى والناتج المحلى الاجمالى
وكان انخفض نمو الاقتصاد الروسي إلى 3.1% خلال الربع الثالث من العام 2024، مقابل معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في الربع الثاني، ومقابل نمو على أساس سنوي 5.4% خلال الربع الأول، بحسب ما ذكرته هيئة الإحصاء الروسية الأربعاء 13 نوفمبر.
ورغم التراجع جاء النمو الاقتصادي المسجل خلال الربع الثالث أعلى من تقديرات وزارة الاقتصاد الروسية عند 2.9%، لكنه كان أقل قليلًا من توقعات البنك المركزي عند 3.2%.
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