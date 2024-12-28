السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (645) من «فيتو» وأبرز عناوينه: عودة الإخوان وأخواتها

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الصفحة الأولى من العدد (645) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: اضمحلال العرب بين نكبة 1948 والعدوان على غزة 2024

وثائق دولية ترصد تحركات الجماعة لصناعة الفوضى بالدول العربية

عودة الإخوان وأخواتها

ريمونتادا «طيور الظلام» بعد سقوط بشار وصعود الجولانى

خبراء ومحللون سياسيون: الغرب يمنح التنظيمات الجهادية قُبلة الحياة.. وإسرائيل الرابح الأكبر

رحلة عذاب  مع «الغسيل»

نار الأسعار تكوي مرضى الفشل الكلوي.. الحكومة تواجه الأزمة بـ «إبليكشن».. ومصابون: حديث وزارة الصحة عن إتاحة الخدمة فى أى مكان «وهم»

كولر يطلب ضم زيزو والزمالك يرد بعرض جديد للإبقاء على اللاعب

ارتباك في «التعليم» قبل بداية الامتحانات.. وأولياء الأمور يطالبون عبداللطيف بإلغاء التقييمات

مفاجأة في حفلات رأس السنة.. ومطربو لبنان في ورطة

تفاصيل مسلسل أحمد مكي في رمضان 2025

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