المجددون، محمد الباقر إمام السنة والشيعة

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعثُ لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّدُ لها دينها".

ولم يشترط السيوطي أن يكون "المجدِّدُ" فردًا، بل يشمل كل من نفع الأمة وجدد لها شيئًا من أمور دينها ودنياها في أي مجال من المجالات، وأيده في ذلك ابن الأثير الجزري وشمس الدين الذهبي، وابن كثير الدمشقي، وابن حجر العسقلاني.

ولا يلزم أن تجتمع خصال الخير كلها في شخص واحد، بل قد يكون هناك أكثر من عالِمٍ في أكثر من مكان، في وقتٍ واحدٍ، أو أزمانٍ متفرقة، يتميز كل منهم بمزية في علم من العلوم الدينة والدنيوية، شريطة أن يكونوا جميعا مسلمين، مؤمنين، ملتزمين بهدي الدين الحنيف.

وهذا موجود، ولله الحمد، حتى قيام الساعة، فهناك من يتفوق في اللغة، والفقه، والتفسير، وهناك من يمتاز في العلوم الحديثة، كالطب والهندسة والتكنولوجيا، وغيرها.. وهناك من يدفع عن الإسلام شبهات الملحدين، والمتطرفين والمفرطين، ويصد هجمات المبطلين، والمنحرفين، وأعداء الدين.

محمد الباقر (56 هـ - 114 هـ)

اعتمده ابن الأثير الجزري ومحمد شمس الحق العظيم آبادي، أحد المجددين على رأس المائة الأولى بصفته أحد فقهاء المدينة المنورة.

هو الإمام، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي، ابن الإمام زين العابدين.

مولده

ولد سنة 56 هجريا، الموافق في 13 مايو 677 م.. في حياة السيدة عائشة وأبي هريرة.

روى عن جديه: رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي، كرم الله وجهه، وعن جديه الحسن والحسين، وعن ابن عباس، وأم سلمة، وعائشة، وعن ابن عمر، وجابر، وأبي سعيد، وعبد الله بن جعفر، وسعيد بن المسيب، وأبيه زين العابدين، ومحمد بن الحنفية، وغيرهم.

علمه وعبادته

واشتُهر أبو جعفر بالباقر. (من: بقر العلم - أي شقه - فعرف أصله وخفيه).

كان أبو جعفر إماما، مجتهدا، تاليا لكتاب الله، كبير الشأن.

وكان أحد الذين جمعوا بين العلم والعمل والسؤدد، والشرف، والثقة، والرزانة، وكان أهلا للخلافة.

وهو الإمام الخامس عند الشيعة الإمامية (الإثنا عشرية) و(الإسماعيليين)، ومن المعصومين في اعتقاد الشيعة، والده علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وأمه فاطمة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب.

آراء السُّنَّة والشيعة فيه

تصف المصادر السنية والشيعية الإمام الباقر أنه عالم بارز، فقد اشتهر بين الفقهاء الأوائل، وتظهر أحاديثه فى كتب الحديث الرئيسية.

وهو مصدر لكتابات الطبري التاريخية والتفسيرية، وإن أقوال الإمام الباقر تقتبسها الحلقات الصوفية أيضًا.

يُنظر إلى الإمام الباقر فى التقاليد الشيعية الاثنى عشرية والإسماعيلية على أنه مؤسس العلوم الدينية والفقهية التي تطورت فيما بعد تحت عناية ابنه وخليفته الإمام جعفر الصادق، كما اعتمدت التعاليم الزيدية أيضا بقوةٍ على الإمام الباقر من خلال تلميذه أبى الجارود.

والإمامان أبو جعفر الباقر وجعفر الصادق من أئمة الهدى والدين، وممن لهم مكانة جليلة عند أهل السنة والجماعة.

قال ابن كثير في “البداية والنهاية” في ترجمته لأبي جعفر الباقر: هو تابعي جليل كبير القدر كثيرا أحدا أعلام هذه الأمة علما وعملا وسيادة وشرفا.

وقال عنه في موضع آخر: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كان أبوه علي زين العابدين وجده الحسين قتلا شهيدين بالعراق، وسمي الباقر لبقره العلوم واستنباطه الحكم، كان ذاكرا خاشعا صابرا وكان من سلالة النبوة رفيع النسب عالي الحسب.

وقال عنه ابن الجوزي في كتابه "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم": كان عالما زاهدا عابدا.

وقال عنه ابن الأثير في كتابه "الكامل في التاريخ": وكان الحسن بن علي حسن السيرة عادلا، ولم ير الناس مثله في عدله وحُسن سيرته وإقامته للحق.

ورُوِي أن أبا جعفر كان يصلي في اليوم والليلة مائة وخمسين ركعة.

"رسول الله يقرئك السلام"

وقد عده النسائي وغيره من فقهاء التابعين بالمدينة، واتفق الحفاظ على الاحتجاج بأبي جعفر.

وروي أنه قال: أجلسني جدي الحسين في حجره، وقال لي: رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقرئك السلام.

وقال: أتاني جابر بن عبد الله، وأنا في الكُتَّاب. فقال لي: أمرني رسول الله أن أقرئك منه السلام.

قال سفيان الثوري: اشتكى بعض أولاد محمد بن علي، فجزع عليه، ثم أخبر بموته، فسري عنه. فقيل له في ذلك، فقال: ندعو الله فيما نحب، فإذا وقع ما نكره، لم نخالف الله فيما أحب.

وعنه قال: سلاح اللئام قبح الكلام.

وعنه أنه قال: كانت أم سلمة تقول: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "الحج جهاد كل ضعيف".

قال المطلب بن زياد: حدثنا ليث بن أبي سليم، قال: دخلتُ على أبي جعفر محمد بن علي وهو يذكر ذنوبه وما يقول الناس فيه، فبكى.

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