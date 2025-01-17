الإمام علي زين العابدين (6)

عزيزي القارئ ذكرنا في المقال السابق أن للإمام علي زين العابدين مجموعة من الأدعية والمناجاة سوف نذكرها في هذا المقال والمقالات التالية بإذن الله تعالى، رجاء للإنتفاع والتبرك بها ببركة أدعية ومناجاة الصالحين، فدعائهم ومناجاتهم فيض من الله تعالى يفيض به سبحانه على قلوبهم وتنطق بها ألسنتهم الطاهرة الصادقة..

ولنبدأ بمناجاة التوبة، يقول الإمام على زين العابدين في مناجاته لربه تعالى ومولاه: اللهم إني أسألك يا غافر الذنب الكبير، ويا جابر العظم الكسير، أن تهب لي موبيقات الجرائر أي الذنوب، وتستر على فاضحات السرائر، ولا تُخليني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك، ولا تُعريني من جميل صفحك وسترك..

إلهي وسيدي ومولاي ظلل علِىَ ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك، إلهي وسيدي ومولاي هل يرجع العبد الإبق 'الشارد العاصي' إلا إلى مولاه؟ أم هل يجيره من سخطه أحد سواه ؟

إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك وجلالك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حُطة "أي مغفرة وإسقاط لها' فإني لك من المستغفرين ولك العُتبى حتى ترضى، إلهي بقدرتك علي تُب علي، وبحلمك عني أعف عني، وبعلمك بي أرفق بي."

إلهي وسيدي ومولاي أنت سبحانك الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته باب التوبة، فقلت سبحانك ربي تباركت في عُلاك "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا" فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه.

إلهي وسيدي ومولاي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك، إلهي وسيدي ومولاي ما أنا بأول من عصاك فتبت عليه وتعرض بمعروفك فجدت عليه. يا مجيب المضطر، ويا كاشف الضر، ويا عظيم البر، يا عليما بما في السر، يا جميل الستر، أستشفعت بجودك وكرمك إليك، وتوسلت بجنابك وترحُمك لديك، فاستجب دعائي ولا تًخيب فيك رجائي وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

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