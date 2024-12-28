استمرار تدريبات كورال مركز شباب صفط الحنا بالشرقية

حضر هانى رفاعى مدير إدارة المسابقات بالإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، تدريبات كورال مركز شباب صفط الحنا بمحافظة الشرقية، للوقوف على مستوى الفريق واستعداده للمرحلة الثانية من مسابقة كنوز مصرية بعد تصعيد الفريق للاستمرار فى المنافسة بالمرحلة الأولى.

استمرار مبادرة رئيس الجمهورية “بداية بناء الإنسان”

ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ووفق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة فى رعاية مواهب النشء فى كافة المجالات وصقلها وتنميتها ومتابعة تنفيذها وفقا لخطة الوزارة.

وخلال المتابعة للشعب تم معاينة معرض الفن التشكيلي لشعبة الفنون والأعمال التى تمت على أيدي النشء، والتوجيه باستمرار المنتجات وتطويرها للاستفادة منها بالمعارض والمناسبات المختلفة وتقديمها باسم الشعبة، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بضرورة المتابعة الفنية والإدارية للشعب الفنية التى تنفذها الوزارة بمراكز الشباب بالمديريات.

وخلال المتابعة والاستماع لبعض المقطوعات الغنائية التى لاقت استحسان الحضور، أكد مدير إدارة المسابقات بالوزارة على ضرورة الحفاظ على العمليات الإدارية من سجلات وخلافه وتسجيل كافة الانشطة التى يشارك فيها الكورال بهدف صقل مهاراتهم.

وينفذ البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، وبتوجيهات جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

وهاله عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، وبحضور مدير إدارة المسابقات بالإدارة المركزية لتنمية النشء والأستاذة صفاء عثمان الاخصائى بالإدارة المركزية لتنمية النشء.

ويشرف على تنفيذ الشعب الفنية الدكتور احمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء احمد سعد وكيل الإدارة ورئيس القسم الفنى ومحمد جمعة مدير إدارة شباب ابوحماد، وفريق العمل بمركز شباب صفط الحنا وهبة سليم المدير التنفيذى، هاله صدقى المشرف الفنى ومدرب شعبة الفنون، المايسترو أشرف يوسف مدرب شعبة الكورال، ومصطفى الخطيب إدارى شعبة الكورال ومسئول الإعلامى بالمركز.

ويتقدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير للمحاسب الاستاذ وليد درويش رئيس مجلس إدارة مركز شباب صفط الحنا لجهوده ودعمه الدائم للأنشطة والفعاليات المنفذة بالمركز، ولكل من شارك فى تنفيذ البرنامج والسادة العاملين بالمركز على حسن التعاون والتنظيم الجيد.

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