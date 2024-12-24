شباب الشرقية: استمرار فعاليات المشروع القومي للموهبة الحركية

أكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية استمرار فعاليات تدريب أطفال المشروع القومى للموهبة الحركية وكذلك المرحلة التخصصية لرياضات الجودو، سلاح الشيش، العاب القوى والمنفذ بالصالة المغطاة بجوار منطقة التجنيد أيام السبت، الإثنين، الأربعاء من كل أسبوع ، ويتم التدريب تحت إشراف مدربين متخصصين فى التعامل مع الأطفال فى المراحل السنية للمبكرة.

وأشار إلى أن هذا المشروع ينفذ فى إطار دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باكتشاف ورعاية الموهوبين من الأطفال فى سن مبكره وتأهيلهم بدنيا وتدريبهم تحت إشراف لجنة علمية متخصصة معلنا عن استكمال الانتقاء لمن يرغب الانضمام للمشروع القومي للموهبة الحركية والذى يعد خطوة أساسية لتحديد وتطوير المواهب الحركية وتوجيه الاطفال نحو البرامج التدريبية الملائمة وتوفير الدعم اللازم لتحقيق تطورهم الحركي. كما تساهم في توفير الفرص المناسبة للمواهب الحركية وتشجيعها للوصول إلى أعلى مستويات الأداء في الرياضة والحركة.

إمداد المشروعات الرياضية بالمواهب المتميزة

وأفاد الدكتور احمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة ان الهدف من المشروع إمداد المشروعات القومية للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والاتحادات والأندية بالمواهب المتميزة رياضيا وتحسين أداء المشاركات المصرية في البطولات الدولية والعالمية والأولمبية لتحقيق اكبر عدد من الميداليات.

وتتم العملية التدريبية تحت اشراف اللجنه العلمية واختيار مدربين متخصصين للتعامل مع الاطفال والعمل وفقا للخطه التدربيبة الموضوعه من اللجنه العلمية المكونة من الدكتورة رشا عبدالله والدكتور عبدالرحمن العنانى والدكتورة ريم علاء الكباتن لوسى واحمد سليم واحمد الجابرى.

وينفذ المشروع برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية، الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمد الكردى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للاداء الرياضى ووكيل وزارة الشرقية، وكذا الدكتور تامر عبد العظيم مدير الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية ، وإشراف الدكتور احمد ابراهيم وكيل المديرية للرياضة،و الدكتور رضا ربيع المشرف العام للمشروع.

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