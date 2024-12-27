وكالة تاس: السلطات السورية الانتقالية لا تخطط لخرق الاتفاقات مع روسيا

نقلت وكالة تاس عن مصدر، لم تذكر اسمه، قوله: "إن السلطات السورية الانتقالية لا تخطط لخرق الاتفاقات التي تستخدم بموجبها روسيا القواعد العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، في المستقبل القريب".

سوريا لا تخطط لخرق الاتفاقات مع روسيا

وأضاف المصدر في حديثه مع وكالة تاس: أن الأطراف تتفاوض حتى لا تكون الظروف القاهرة (الأعمال العسكرية والتغيير المفاجئ للسلطة في سوريا) سببا لإنهاء الاتفاقيات"، مشيرا إلى أن المشاركين في المشاورات يناقشون تعداد التواجد الروسي.

وتابع المصدر: "تسعى روسيا إلى الحفاظ على الوضع القانوني لقواعدها وتركز المفاوضات على ضمان عدم اعتبار الأعمال العسكرية وتغيير النظام قوة قاهرة وسببا لإنهاء اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل للمنشآت في محافظتي طرطوس واللاذقية. وحتى بعد انتهاء المفاوضات، فإن الجانب السوري لا ينوي خرق الاتفاقيات".

وفي 9 ديسمبر، أفاد مصدر في وكالة تاس أن روسيا بدأت مفاوضات مع السلطات السورية الجديدة بشأن الحفاظ على قواعدها العسكرية. وبحسبه، قدمت السلطات السورية الجديدة ضمانات أمن القواعد العسكرية الروسية خلال المفاوضات.

القواعد العسكرية الروسية في سوريا



وتمتلك روسيا منشأتين عسكريتين في سوريا: المركز اللوجستي البحري الروسي في مدينة طرطوس الساحلية وقاعدة حميميم الجوية الواقعة بالقرب من مدينة جبلة في محافظة اللاذقية.



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