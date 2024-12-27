قادة سوريا الجدد.. الجولاني يعيد تشكيل حكومة جديدة بوجوه قديمة.. الشرع يضع المقربين في مناصب القيادة.. ومخاوف من خلفيات أصحاب السيادة

في خطوة جديدة تعكس التحولات الجذرية في المشهد السياسي السوري، أعلنت القيادة العامة الجديدة في سوريا هذا الأسبوع عن تشكيل حكومة مؤقتة يقودها محمد الجولاني، الذي لعب دورًا محوريًّا في الثورة ضد نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

الحكومة الجديدة التي أثارت جدلًا واسعًا ضمت شخصيات قريبة من الجولاني وأخرى شغلت مناصب في “حكومة الإنقاذ” السابقة في إدلب، ما يثير مخاوف واسعة بين السوريين بشأن مستقبل البلاد.

تشكيل الحكومة الجديدة

الحكومة المؤقتة التي شُكلت بعد سقوط نظام الأسد، تضم 15 وزيرًا يمثلون مجموعة متنوعة من الخلفيات السياسية والإدارية. وفيما يلي تفاصيل حول أبرز الشخصيات:

رئيس الوزراء: محمد البشير

يبلغ من العمر 41 عامًا، وهو مهندس كهربائي من مدينة إدلب. تولى سابقًا رئاسة حكومة الإنقاذ، ويعد من الشخصيات البارزة في إدارة شؤون المناطق الخاضعة للمعارضة.

سيقود المرحلة الانتقالية حتى مارس 2025، حيث سيتم تجميد الدستور والبرلمان في انتظار صياغة دستور جديد.

وزير الخارجية: أسد حسن الشيباني

من مواليد الحسكة، حاصل على شهادة في اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق. يُعرف بدوره القيادي في حكومة الإنقاذ حيث عمل على التنسيق مع المنظمات الدولية.

سيتولى استعادة العلاقات الدبلوماسية لسوريا وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي.

وزير الدفاع: مرهف أبو كسرة

المعروف أيضًا باسم “أبو حسن الحموي”، هو قائد عسكري بارز في هيئة تحرير الشام.

سيعمل على إعادة تنظيم الجيش الوطني السوري ودمج الفصائل المسلحة تحت قيادة موحدة.

وزير الداخلية: محمد عبد الرحمن

ضابط سابق في الجيش السوري، انشق عنه وانضم للمعارضة عام 2012. يتمتع بخبرة طويلة في إدارة العمليات الأمنية.

سيتولى مسؤولية الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة في المناطق المحررة.

وزير العدل: شادي محمد الويسي

قاضٍ شرعي سابق يتمتع بخبرة واسعة في الشريعة والقانون. سيركز على إصلاح النظام القضائي وتوحيد الإطار القانوني.

التركيبة المؤقتة ودورها

تضم الحكومة الجديدة أيضًا شخصيات شغلت مناصب في حكومة الإنقاذ، مثل وزير الصحة ماهر الشرع، شقيق الجولاني، ووزير الإعلام محمد يعقوب العمر، الذي يُعرف بدوره في تأسيس شبكة “شام” الإخبارية.

من المتوقع أن تساهم هذه التعيينات في تشكيل ملامح النظام السياسي الجديد، إلا أن الاعتماد الكبير على شخصيات مقربة من الجولاني يثير تساؤلات حول مدى استقلالية هذه الحكومة وقدرتها على تمثيل جميع أطياف الشعب السوري.

مخاوف السوريين

رغم التصريحات التي تؤكد على نية الحكومة الجديدة تحقيق الاستقرار وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، يعبر العديد من السوريين عن مخاوفهم من تكرار نفس الأنماط الاستبدادية التي سادت في عهد الأسد.

كما أن تعيين شخصيات ذات ارتباطات سابقة بتنظيمات متطرفة يزيد من القلق حول مستقبل سوريا واستقرارها، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة والانقسامات الداخلية.

جهاز الاستخبارات الجديد

في تطور آخر، تم تعيين أنس خطاب، المعروف باسم “أبو أحمد حدود”، رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة. خطاب، الذي كان له دور بارز في هيئة تحرير الشام، يتمتع بخبرة واسعة في إدارة الشؤون الأمنية ويُعرف بعلاقاته مع تنظيم القاعدة.

تشير تقارير إلى أن خطاب سيكون الأداة الرئيسية للجولاني في التعامل مع أي معارضة مستقبلية، ما يزيد من المخاوف بشأن إمكانية استغلال الجهاز لترسيخ السيطرة وقمع الأصوات المعارضة.

قرارات إعلامية مثيرة للجدل

أعلنت وزارة الإعلام في الحكومة الجديدة عن منع نشر أي محتوى إعلامي ذو طابع طائفي، مؤكدة أن القرار يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية. إلا أن هذا الإعلان أثار تساؤلات حول مدى حرية الإعلام في ظل الحكومة الجديدة، خاصة في ضوء تعيين شخصيات مقربة من الجولاني.

التحديات المستقبلية

في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة لإعادة بناء سوريا، تبقى الأسئلة حول قدرتها على تحقيق مصالحة وطنية شاملة وضمان تمثيل جميع مكونات الشعب السوري في العملية السياسية. كما أن إعادة هيكلة الجيش الوطني ودمج الفصائل المسلحة ستحتاج إلى جهود كبيرة لتجنب حدوث صراعات داخلية جديدة.

وتعد الحكومة الجديدة في سوريا خطوة كبيرة نحو إعادة تشكيل المشهد السياسي، إلا أن تركيبتها واعتمادها على شخصيات قريبة من الجولاني تجعلها عرضة للانتقادات. مع استمرار التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، سيظل مستقبل سوريا مرهونًا بقدرة هذه الحكومة على تحقيق التوازن بين تحقيق الأمن وتمثيل جميع مكونات الشعب السوري.

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