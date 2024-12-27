فك شدة خشبية والتصدي لبناء مخالف في الشرقية

تابع المحاسب شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق جهود الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بردين محافظة الشرقية , والتصدى الفورى لحالة بناء سقف مخالف بالدور الاول علوى على مساحة 80 مترا بقرية الزعفرانية "عرب الحصة" التابعة لنطاق الوحدة.

وقف أعمال البناء واتخاذ كافة الإجراءات

وتمكنت الأجهزة التنفيذية من فك الشدة الخشبية ووقف أعمال البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفة ومازالت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز تواصل جهودها فى تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

النقطة الوسيطة خارج الكتلة السكنية

كما تابع رئيس مركز ومدينة الزقازيق، الأعمال في مجال النظافة العامة، للاطمئنان على سير العمل ومتابعة إزالة المخلفات والإشغالات من الشوارع والميادين الفرعية والرئيسية ونقلها الى النقطة الوسيطة خارج الكتلة السكنية موجها بتكثيف الجهود والعمل على تحسين مستوى النظافة العامة في جميع أنحاء المدينة، وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

متابعة أعمال النظافة العامة بالطرق

كما قام رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة أعمال النظافة العامة للطرق والتأكد من رفع كافة المخلفات والتراكمات بالوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز للمحافظة علي المظهر الجمالي والحضاري لمداخل المدينة حرصا على سلامة وراحة المواطنين.

إشراف رؤساء الوحدات المحلية على رفع الاشغالات والمخلفات

وكلف أبو الفتوح الأجهزة التنفيذية بضرورة إشراف رؤساء الوحدات على رفع الاشغالات والمخلفات والتراكمات وإزالة التعديات بالوحدات المحلية بناحية بنى عامر ـوالشوبك وشيبة النكارية وبيشة قايد وشنبارة والزهراء وبردين والطيبة والزنكلون وبهنباي.

تكثيف أعمال النظافة بالطرق السريعة

وشدد رئيس المدينة على تكثيف أعمال النظافة بكافة الطرق السريعة ومداخل المدينة، ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد جانبى الطرق للحفاظ على المظهر الجمالي الحضاري للمدينة ومازال العمل مستمر في تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة التصدي الفورى لكافة حالات البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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