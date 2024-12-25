رئيس مركز الزقازيق يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية

قام شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية بالمتابعة والإشراف على أعمال المركز التكنولوجي والمكاتب المرتبطة به لسرعة إنجاز وإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء وذلك لخدمة وراحة المواطنين.

توجيهات المهندس حازم الأشمونى

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لاعمال النظافة العامة للطرق ورفع كافة الاشغالات والتراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين للمحافظة علي بيئة صحية نظيفة للمواطنين.

نظافة على الطرق العامة

كما قام رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة والإشراف علي أعمال النظافة العامة للطرق والتأكد من رفع كافة المخلفات والتراكمات والاشغالات من جانبي الطرق المؤدية من وإلي المدينة.

المحافظة على المظهر الجمالى

وذلك لتحقيق السيولة المرورية بالمحاورالمختلفه لرئاسة المركز وللمحافظة علي المظهر الجمالي والحضاري لمداخل المدينة حرصا على سلامة وراحة المواطنين.

رفع تراكمات القمامة وزرع أشجار جديدة

كما تابع رئيس المركز أعمال رفع كافة المخلفات وأعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات، وزرع نباتات جديدة بنطاق الميادين الرئيسية للمدينة وكافة المحاور وأسفل وأعلي الكباري العلوية.

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