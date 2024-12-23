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نقل 33 حمولة مخلفات إلى المدفن الصحي بالخطارة في الشرقية

نقل 33 حمولة مخلفات
نقل 33 حمولة مخلفات إلى المدفن الصحي بالخطارة في الشرقية

قام شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية بمتابعة العمل بالنقطة الوسيطة بالغار ورفع المخلفات الصلبة إلى المدفن الصحى بالخطارة حيث قامت الاجهزة التنفيذية برفع ٣٣ نقلة من مخلفات من النقطة الوسيطة بالغار لنقلها الي المدفن الصحي بالخطارة وذلك بواسطة سيارات المركز بالاشتراك مع وحدة التدخل السريع بالديوان العام.  

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منع التعديات على حرم الطريق العام 

كما قام رئيس مركز ومدينة الزقايق بمتابعة حمله لرفع الاشغالات من امتداد شارع موقف المنصورة وكفر ابو حسين، ومنع التعديات على حرم الطريق العام لتسهيل الحركة المرورية أمام ألماره وحركة سير السيارات لمنع الاختناقات المرورية داخل المدينة والطرق السريعة. 

رفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين 

وواصلت الاجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملاتها اليومية المكثفة لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية، وذلك لتحسين المظهر الحضاري للمدينة وتيسير حركة المرور.

صيانة اعمدة الانارة وازالة النزلات 

 وتابع رئيس مركز ومدينة الزقازيق أعمال ادارة الانارة برئاسة المركز لصيانة أعمدة الإنارة ومراجعة كافة النزلات الكهربائية وتركيب الكشافات  بحي المهندسين ومنطقة النقطة الوسيطة  للحفاظ على ارواح المواطنين والتحقق من كفاءة الإضاءة للطرق.

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة المتابعة المستمرة لاعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات ومنع كافة التعديات على حرم الطريق العام والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق والوحدات المحلية التابعة لها. 

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شعبان ابو الفتوح رئيس مركز الزقازيق محافظة الشرقية الأجهزة التنفيذية رفع 17 نقله من مخلفات امس 16 نقله من مخلفات اليوم المدفن الصحى بالخطارة النقطة الوسيطة بقرية الغار

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