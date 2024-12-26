السجن 6 سنوات للمتهم بابتزاز طفلة في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد سراج الدين رئيس المحكمة بالسجن لمدة 6 سنوات لشخص لاتهامه بابتزاز وتهديد طفلة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “واتس آب” بدائرة مركز شرطة الحسينية وفبركة صور عارية لها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

«هددها بنشر صورها»..اعرف مصير شاب حاول ابتزاز طفلة عبر النت

ترجع أحداث القضية لشهر يونيو من العام الحالي 2024 عندما أحالت النيابة العامة بالشرقية"محمد.ال.م 34عاما مقيم مركز الحسينية إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بتهديد المجني عليها الطفلة “ر.ه.ح” بنشر صور خاصة بها خادشة للحياء وإذاعة ونشر تلك الصور في غيرعلانية بمركز شرطة الحسينية.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم بابتزاز طفلة الحسينية

وكشف الإحالة عن أن المذكور هدد المجني عليها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب” بإفشاء ونشر صور خادشة للشرف والاعتبار اصطنعها عبر تركيب صورة الحساب الشخصي لها على أجساد عارية وكان التهديد الكتابي مصحوبا بطلب إرسال صور للحيلولة دون إذاعة تلك الصور والمقاطع علانية على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني بحق المتهمين

وكانت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، كشفت عن تقديم تعديل تشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كي نستطيع مواجهة وتجريم "الابتزاز الإلكتروني".

وقالت: انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصرى، وهي "الابتزاز الإلكتروني"، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من أجل ابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم.

الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية

وأوضحت أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وأشارت إلى غياب إحصائيات رسمية عن معدل جرائم الابتزاز الإلكتروني، لكن هناك دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت أنه يوما تلو الآخر تزداد الجريمة الإلكترونية فى مصر

وقالت: للأسف زادت بشكل كبير فى القرى بمختلف المحافظات، خلال شهرين شهدا تقديم 1038 بلاغا بجريمة إلكترونية نجحت وزارة الداخلية فى ضبط غالبية المتهمين فى هذه الجرائم حتى الآن.

الجرائم الإلكترونية: نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمي

وأكدت الدراسة أن أغلب الجرائم الالكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية عبر الإنترنت إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الانترنت ولا ننسى جميعا حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز الإلكتروني، مما دفعنا إلى التقدم بمقترحنا هذا بإضافة بعض الوقائع التي تشكل جريمة ابتزاز إلكتروني. بالاضافة الى تغليظ العقوبة، وجعلها جناية وليست جنحة، نظرا لأن عملية الابتزاز لا تقل خطورة عن القتل الخطأ، وبالفعل تؤدي إلى وقائع انتحار كثيرة.

انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته

واقترحت منى عبد الله، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالنشر او المشاركة فى النشر او التصوير او المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات او فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية او التطبيقات الالكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو المواقع الالكترونية او الرسائل الالكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

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