اليوم، قطع المياه عن عدد من المناطق بالشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية انقطاع المياه عن مناطق متفرقة بمركز أبو حماد وجميع القرى التابعة لها وكذلك بعض قرى مركز الزقازيق وذلك لمدة 4 ساعات اليوم الجمعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه العباسة المرشحة بدائرة مركز أبو حماد.

محطة مياه العباسة المرشحة بمركز أبو حماد

وأشار بيان صادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه سيتم قطع المياه بدء من الساعة السادسة صباحًا حتى العاشرة صباح اليوم بسبب انقطاع التيار الكهربي عن محطة مياه العباسة المرشحة بمركز أبو حماد.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بمحطات محولات الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء.

وأشار البيان إلى انقطاع المياه عن مركز ومدينة أبو حماد وجميع القرى التابعة لها وكذلك بعض قرى مركز الزقازيق.

فيما أهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، فضلًا عن توافر سيارات مياه للمناورة بها خلال تلك الفترة.

المحافظ يُشيد بإدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بمياه الشرقية

أكد محافظ الشرقية على الدور الهام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم.ن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم.

وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه، مشيدا بدور إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 لما قدمته من ندوات توعوية وأنشطة تثقيفية لطلاب المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركة المياه

ومن جانبه أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالشرقية قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ أنشطة توعوية وتثقيفية استهدفت 5000 طالب وطالبة ومعلم بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار تنفيذ سياسة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وإيمانا من الشركة بالدور الكبير الذي تقوم به أنشطة التوعية في المدارس من ترسيخ مفاهيم التوعية لدى النشء بترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي بجانب التوعية بالقضايا البيئية وعلى رأسها التغيرات المناخية وتداعياتها.

تنفيذ انشطة تفاعلية بالحملات التوعوية

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحملات التوعوية بالمدارس اشتملت على تنفيذ أنشطة تفاعلية وألعاب تعليمية مثل (السلم والثعبان - ارسم ولون - مسرح العرائس - الكروت - العجلة الدوارة - مهمة في الدور الرابع - قصة سلمى) بجانب تنفيذ ندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة لطلاب المراحل الثانوية، وشرح مفصل لفاعليات وأنشطة الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار( نقطة مياه = حياة) وكذلك التوعية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة المحافظة عليها والتعريف بقضية التغيرات المناخية وتأثيرها علي الأرض وعلاقتها بالمياه بجانب تشكيل أسر المياه والصرف ليكونوا سفراء لشركة المياه في المدارس والتعريف برقم الخط الساخن 125 لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي وأرقام الشركة 01205502098 / 01205502086 وتطبيق الموبايل 125 وتطبيق قراءتي.

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