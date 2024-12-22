محافظة الشرقية تواصل جهودها لرفع القمامة وتطوير الطرق في الزقازيق

تابع شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية جهود رؤساء الوحدات المحلية، فى اعمال النظافة العامة والتجميل ورفع الاشغالات ومنع كافة التعديات على حرم الطريق العام والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع تراكمات القمامة المتواجدة بالقرى على مستوى المركز

وأشرف رؤساء الوحدات المحلية ببنى عامر وبالشوبك بسطه وبالزنكلون، بالعصلوجى وببهنباي وببردين وبشيبة النكارية على أعمال النظافة العامة والتأكد من رفع كافة تراكمات القمامة من كافة نقاط التجمع ونقلها إلى النقطة الوسيطة بالغار.

مضاعفة نشاط الوحدات المحلية

ووجه رئيس المدينة بمضاعفة جهود الوحدات المحلية التابعة لرئاسته بنظافة القرى والشوارع العامة والطرق السريعة والاهتمام بصيانة كشافات الإنارة أو استبدالها بالطرق، لتسهيل الحركة للمواطنين.

تطهير مصرف هلا بوحدة شنبارة المحلية

كما تايع ابو الفتوح اعمال تنظيف وتطهير مصرف هلا بالوحدة المحلية شنبارة الميمونة وإزالة كافة الشوائب لعدم حدوث اى انسدادات فى عملية الصرف ورفع ناتج التطهير من داخل الكتلة السكنية.

رفع التراكمات وتفريغ الصناديق ونقلها

وايضا تابع رئيس مركز ومدينة الزقازيق أعمال النظافة العامة بالمدينة،حيث تم رفع كافة التراكمات وتجمعات القمامة بكافة نقاط التجمع وتفريغ الصناديق ونقلها الى النقطة الوسيطة بالغار.

رفع نقاط تجمع القمامة بشوارع الزقازيق

تم رفع نقاط التجمع بشارع الزراعة ودوران الشوبك ورجب أيوب وموقف طنطا وعلاء الدين وطريق الغار حتى مستشفى طارق علام ومنها إلى شارع موقف المنصورة ومازالت الأعمال مستمرة على مدار الساعة

توجيهات المهندس محافظ الشرقية

جاء ذلك بناء علي توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف اعمال النظافة اليومية ورفع كافة تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع ونقلها الى النقطة الوسيطة خارج الكتلة السكنية حفاظًا على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وصحة المواطنين.

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