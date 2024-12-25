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الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 8 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بالشرقية

إسعاف الشرقية،فيتو
إسعاف الشرقية،فيتو

أمرت نيابة الشرقية العامة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 8 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق “بلبيس-الزقازيق”بنطاق مركز شرطة بلبيس، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

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إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببلبيس

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق “بلبيس- الزقازيق” بدائرة مركز شرطة بلبيس ونتج عن  الحادث إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة بالجسد.

وبانتقال قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم الانتهاء من رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة مرة ثانية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الحادث.

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