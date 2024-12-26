الخميس 26 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

إعلام عبري يكشف مصدر الانفجارات في وسط إسرائيل

انفجار في إسرائيل،
انفجار في إسرائيل، فيتو

ذكرت القناة الـ13 العبرية في تقرير لها اليوم الخميس، أن أصوات الانفجارات التي سمعت في إسرائيل كانت  صادرة عن عمليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعدما نقل موقع "والا" العبري في تقرير له اليوم الخميس، عن  شهود عيان قولهم:" إنهم سمعوا دوي انفجارات ضخمة في مركز إسرائيل وجنوبها".

دوي انفجار قوي وسط إسرائيل 

ويأتي ذلك بعد الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، على اليمن، والتي استهدفت مطار العاصمة صنعاء وميناء الحديدة، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وذكر موقع والا الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: إن الهجوم على اليمن جاء في أعقاب توصية من رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي.

الهجوم الإسرائيلي على اليمن جاء بتوصية من رئيس الأركان 

وأضاف الموقع العبري في تقريره، أن هرتسي هاليفي أوعز بتطوير القدرة على التحذير من الصواريخ والمسيرات خشية هجوم يمني على إسرائيل.


وفي السياق ذاته كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن الأهداف التي ضربها في اليمن، والتي تضمنت بنية تحتية ومحطات طاقة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه:" قصفنا أهدافا حوثية في القطاع الساحلي وفي عمق اليمن ومن بين الأهداف بنى تحتية يستخدمها الحوثي في مطار صنعاء الدولي".

الأهداف التي قصفها جيش الاحتلال في اليمن 

وأضاف جيش الاحتلال:  إن الغارات استهدفت مقار جماعة الحوثي في القطاع الساحلي والعمق اليمني  قصفنا محطتي الطاقة حزيز ورأس كنتيب اللتين تستخدمان كبنية تحتية للحوثيين".

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إسرائيل جيش الاحتلال قطاع غزة غزة

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