جيش الاحتلال يخالف الاتفاق ويقرر البقاء في لبنان أكثر من 60 يوما

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر عسكرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في لبنان أكثر من 60 يوما خلافا لما هو متفق عليه.

وفي وقت سابق ندد وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية عباس الحاج حسن، بالاعتداءات المتكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجرف البساتين والممتلكات في جنوب لبنان.

إسرائيل تواصل هدم وجرف المنازل والبساتين في الجنوب اللبناني

وقال الوزير: "يكرر العدو الإسرائيلي اعتداءاته المدانة بشدة على الأراضي اللبنانية وكان آخرها جرف بساتين الحمضيات في بلدة الناقورة على مقربة من مقر قوات اليونيفيل".

وأضاف أن "هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا لسيادتنا وتهديدًا لأمننا الغذائي ويعرض ثروات الوطن وسيادته ومصدر رزق المزارعين لخطر كبير".

لبنان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية وقف الاعتداءات الاسرائيلية

وطالب "المجتمع الدولي و اليونيفيل بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الاعتداءات وحماية مزارعينا".ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه على قرى وبلدات الجنوب، حيث نسف عددا من المنازل في بلدة كفركلا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.