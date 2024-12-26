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خارج الحدود

فرار أكثر من 1500 سجين ومقتل العشرات في اشتباكات مع الشرطة بموزمبيق

فرار أكثر من 1500
فرار أكثر من 1500 سجين بموزمبيق، فيتو

تمكن أكثر من 1500 شخص من الفرار من أكبر سجن في موزمبيق على خلفية الاضطرابات في البلاد، إضافة إلى مقتل وإصابة العشرات في الاشتباكات مع الشرطة.


ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قائد الشرطة في موزمبيق قوله إن ما مجموعه 1534 سجينًا فروا من سجن ذي النظام المشدد على بعد 15 كيلومترا عن العاصمة مابوتو بعد تمرد أسفر عن الفوضى والاضطرابات داخل السجن.

وأثناء محاولة الفرار قتل 33 شخصًا وأصيب 15 آخرين بجروح في اشتباكات مع الشرطة.

وأطلقت القوات الأمنية بدعم من الجيش عملية للبحث عن الفارين من السجن، وتمكنت من القبض على نحو 150 شخصًا ممن فروا من السجن.

وأشار قائد الشرطة إلى أن نحو 30 سجينًا كانوا على صلة بالجماعات المسلحة الناشطة في محافظة كابو ديلجادو بشمال البلاد، والمسؤولة على الهجمات وأعمال الشغب هناك.

وقبل ذلك تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن فرار "الآلاف" من السجناء من السجن بنتيجة الاضطرابات.

يذكر أن موزمبيق تشهد موجة من العنف في أعقاب الانتخابات التي جرت في البلاد في أكتوبر الماضي، والتي تم الإعلان عن فوز مرشح حزب "فريليمو" الحاكم دانييل شابو فيها.

ورفض مرشح المعارضة فينانسيو موندلاني الاعتراف بنتائج الانتخابات ودعا أنصاره للاحتجاجات، رغم تأكيد المحكمة الدستورية لفوز شابو.

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