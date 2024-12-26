تصريحات ثلاثي الأهلي بعد التتويج بدوري المرتبط علي حساب الاتحاد السكندري

كرة السلة، عبر مؤمن طارق ومصطفى كيجو وعمر طارق ثلاثي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي عن سعادتهم بتتويج الفريق بلقب دوري المرتبط للمحترفين على حساب الاتحاد السكندري.

تصريحات مؤمن طارق

وقال مؤمن طارق، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إن الاحمر استحق التتويج بدوري المرتبط عقب الفوز مساء على الاتحاد السكندري في النهائي، مؤكدًا أن «رجال سلة الأهلي» بذل مجهودًا كبيرًا خلال مباريات دوري المرتبط، وكان الفريق الأفضل والأحق باللقب خاصة في المباراة النهائية أمام الاتحاد السكندري.

وأضاف مؤمن أن الفوز بدوري المرتبط سوف يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة خلال الفترة القادمة للتتويج بكل البطولات، وإهدائها إلى جماهير الأهلي المخلصة التي ساندت الفريق بقوة في جميع مباريات البطولة، وكان لها مفعول السحر اليوم في التفوق على الاتحاد خاصة في اللحظات الحاسمة من عمر المباراة، ولهذا فإنها تستحق الشكر والتقدير على دعمها ومساندتها.

وأوضح مؤمن طارق أن سعادته اليوم لا توصف بعد التتويج ببطولة دوري المرتبط، وأن سعادته تضاعفت بسعادة الجماهير التي ظلت تهتف للفريق لأكثر من ساعتين خلال المباراة وبعد التتويج باللقب الغالي.

تصريحات عمر طارق

وقال عمر طارق، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إن شخصية البطل، قادت الأهلي للفوز بدوري المرتبط للمحترفين على حساب فريق الاتحاد السكندري، في النهائي الذي أقيم على صالة استاد القاهرة.

وأوضح أن الفترة الرابعة كانت عصيبة للغاية، وتأخر الفريق أكثر من مرة، إلا أن الإصرار على حسم اللقب، والروح القتالية للاعبين، كان لهما الدور الأكبر في العودة بالنتيجة وصولا إلى تحقيق الفوز عن جدارة.

وأشاد عمر طارق بما قدمه فريق الشباب للمرتبط، ومساهمتهم المباشرة في الحصول على البطولة، مؤكدًا أنهم مستقبل الفريق الأول.

تصريحات مصطفى كيجو

وقال كيجو أن المباراة كانت قوية وشهدت ندية وإثارة كبيرة، وأن اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على حسم اللقب، رغم الخسارة في مباراة الذهاب.

وأشار إلى أن اللاعبين تعاهدوا على بذل كل ما لديهم من أجل الحصول على البطولة التي جاءت في توقيت مثالي للغاية، من أجل منح الجميع دفعة معنوية كبيرة لاستكمال الموسم بشكل مناسب، والمنافسة على الألقاب.

الأهلي بطلا لدوري المرتبط لكرة السلة

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني أوجستي بوش المدير الفني، بلقب بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي 2024/202.

وحصد الأهلي لقب بطولة دوري المرتبط، بعد التفوق على الاتحاد السكندري في مجموع مباريات الذهاب والإياب.

وخسر الأهلي أمام الاتحاد السكندري ذهابا قبل أن يعود ويحقق الفوز في مباراة الإياب، فيما كان التفوق لصالح المارد الأحمر ذهابا وإيابا على مستوى فريق الناشئين تحت 16 عامًا.

ورفع الأهلي رصيده من بطولة دوري المرتبط إلى 10 ألقاب، بعد الفوز بلقب بطولة الموسم الحالي 2024/2025.

وجاءت ألقاب الأهلي في المواسم التالية:

2005 - 2006 - 2016 - 2017 - 2018 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024.

وجاء ترتيب المربع الذهبي لدوري المرتبط لكرة السلة كالتالي:

1- الأهلي

2- الاتحاد السكندري

3- سبورتنج

4- الزمالك

أقيمت نهائيات دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، في حضور جماهير مقدر بـ1000 مشجع لكل فريق.

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