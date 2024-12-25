كرة السلة، عمرو مصيلحي يفرض حظرًا إعلاميًّا على مجلس الإدارة

كرة السلة، فرض عمرو مصيلحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، حظرًا إعلاميًّا على أعضاء المجلس، يتضمن منعهم من الظهور الإعلامي أو الإدلاء بأي تصريحات، لأسباب غير معلومة.

وعلمت "فيتو"، أن عمرو مصيلحي أبلغ أعضاء مجلس الإدارة أنه المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، وأن ظهورهم إعلاميا أو الإدلاء بأي تصريحات لابد أن يكون بإذن منه.

وكشف مصدر داخل اتحاد كرة السلة، أن قرار "مصيلحي" أثار غضب عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وقرر البعض عدم الاعتراف بالقرار وهو ما يتسبب في حدوث عدد من الأزمات داخل المجلس خلال الفترة المقبلة.

الأهلي والاتحاد في نهائي دوري المرتبط

ويخوض فريقا الأهلي والاتحاد السكندري اليوم الأربعاء، جولة الإياب من نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2024/2025.

وتقام مباريات العودة في المواعيد التالية:

العودة - الأربعاء 25 ديسمبر

الاتحاد السكندري × الأهلي - فريق المرتبط | 5:30 مساء

الاتحاد السكندري × الأهلي - فريق الرجال | 8:30 مساء

وحقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، الفوز على نظيره فريق النادي الأهلي بنتيجة (86-80)، في ذهاب نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024/2025.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري في ذهاب نهائي دوري المرتبط على مستوى فريق الناشئين بنتيجة (56-55).

وتقام المباريات على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة بحضور جماهيري يصل إلى 1000 مشجع لكل فريق.

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