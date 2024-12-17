كرة السلة، الاتحاد يفوز على سبورتنج ويواجه الأهلي في نهائي دوري المرتبط

كرة السلة، تأهل فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024/2025، بعد التفوق على سبورتنج في مواجهات الدور قبل النهائي.

وتفوق الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة (2-2) بأفضلية نتائج فريق الرجال، في مجموع مواجهات الدور قبل النهائي على مستوى فريق الرجال وفريق المرتبط.

وفاز الاتحاد السكندري ذهابا وإيابا على مستوى فريق الرجال، فيما فاز فريق سبورتنج ذهابا وإيابا أمام على مستوى المرتبط.

الاتحاد يواجه الأهلي في نهائي مرتبط السلة

ويخوض الاتحاد السكندري مواجهة قوية أمام الأهلي في نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024/2025.

الأهلي يتأهل لنهائي دوري المرتبط

وتأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024/2025، بعد التفوق على الزمالك في مواجهات الدور قبل النهائي.

وتفوق الأهلي على الزمالك بنتيجة (3-1)، في مجموع مواجهات الدور قبل النهائي على مستوى فريق الرجال وفريق المرتبط.

وفاز الأهلي ذهابا وإيابا على مستوى فريق الرجال، فيما فاز فريق المرتبط ذهابا وخسر إيابا أمام الزمالك.

الاتحاد السكندري يتوج بطلا لكأس السوبر

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة أحمد عمر المدير الفني، بلقب بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت مؤخرا في البحرين.

وحصد الاتحاد لقب بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (87-84)، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل في البحرين.

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