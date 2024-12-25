أخبار الفن اليوم، الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين، سر رفض ميمي جمال لـ دور سهير البابلي بمدرسة المشاغبين، رامي صبري ونانسي عجرم في حفل مشترك يناير المقبل

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها، الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين.

أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، توجيهًا لجميع قنوات وإذاعات ومواقع الهيئة بحظر استضافة العرافين والمنجمين.

الوطنية للإعلان تحظر استضافة العرافين والمنجمين

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى استطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخرى، والاستعانة في هذا الصدد بالعلماء والخبراء والأكاديميين والمثقفين.

المسلماني يدعو للابتعاد عن ترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين

كما دعا أحمد المسلماني، للابتعاد عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين مهما كانت شهرتهم، والذين يستهدفون إهانة العقل، وتسفيه المعرفة، وتأسيس شهرة كاذبة علي توقعات عشوائية لا سند لها.



فاجأ الفنان تامر حسني، جمهوره بالرد على منشور الفنان رامي صبري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



في هذا السياق، كتب تامر حسني: "حبيبي يا رامي إنت قبل ما تكون نجم كبير ومُهم إنت صاحبي من أيام الطفولة، ودي حاجات الناس متعرفهاش ويمكن مكنش في فُرصة نحكي ده قبل كده.. إنت يا رامي صاحب عُمر ومشوار مشيناه من الطفولة وأنا في الصورة ماسك المايك لأخويا ولصوت مصري عظيم يستحق".

وتابع تامر بقوله: “شُكرًا يا حبيبي على كلامك الغالي اللي من القلب أنا فعلًا اشتغلت معاك من كل قلبي وبكُل حرص علينا إحنا الاتنين بكُل التفاصيل بدافع الحُب والصداقة وإن ربنا يكرمنا مع بعض، اعتقد إن التعاون ده هيحمس كُل جيلنا إنه يعمل أفكار مشاركة كده وأنا بنادي بيها من زمان من أيام تامر وشيرين وبعدها تامر وبهاء في أغنية قوم اقف أنا وأنت بعدها اتكلمنا من سنين عشان نجمع البعض من جيلنا وعملنا المستحيل وللأسف معرفناش فقولنا نبدأ بنفسنا عشان نحمس الكُل”.

تحيي المطربة السعودية رحاب الشمراني حفلا غنائيا في القاهرة ليلة رأس السنة الجديدة.



ويقام الحفل يوم 31 ديسمبر بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، من تنظيم ورعاية شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ويستعد عدد من الفنانيين لسلسلة حفلات مختلفة بمناسبة العام الجديد، حيث يحيي الفنان رامي صبري حفلا غنائيا مشتركا مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك يوم 3 يناير المقبل 2025.

تستعد الفنانة ميمي جمال للمشاركة في الماراثون الرمضاني 2025، بأكثر من عمل فني، بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال مسلسل كامل العدد في رمضان الماضي قائلة، «استعد بدور مختلف وجديد من مسلسل كامل العدد الجزء الثاني، حيث إن تيتا فوزية سوف تدخل قصة حب، وسوف يحدث مفارقات كوميدية عديدة، بالإضافة إلى مشاركتي في مسلسل العتاولة الجزء الثاني.



وتحدثت الفنانة ميمي جمال عن بداية دخولها الوسط الفني في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية يمني البدراوي خلال برنامج ورقة بيضا المذاع على شاشة قناة النهار قائلة، «كنت طفلة لم تفكر في الشهرة، ولكن عندما جاءت لي الفرصة علي يد المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار لم أتردد لحظة، وهو الذي غير اسمي من طفلة تدعي أمينة إلى ميمي، فكنت أتمني التمثيل في مرحلة الطفولة ».

يحيي الفنان رامي صبري حفل غنائي مشترك مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك يوم 3 يناير المقبل 2025.



حفل رامي صبري وناسي عجرم بالسعودية

ومن المقرر أن تُطرح تذاكر حفل نانسي عجرم ورامي صبري في السعودية يوم 27 ديسمبر الجاري.

ومن ناحية أخري كانت قد احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بأعياد الميلاد، ووجهت التهنئة لجمهورها بهذه المناسبة.

ونشرت نانسي عجرم صورة لها مع شجرة الكريسماس عبر حسابها على منصة إكس وعلقت: “عيد ميلاد سعيد، أتمنى أن يجلب لكم موسم العطلات هذا ولأحبائكم السلام والسعادة والبركات التي لا نهاية لها”.

صدرت اليوم الأغنية الدعائية الرسمية لفيلم الدشاش بعنوان ”معلمة“ تأليف وغناء إسلام شيندي.

فيلم الدشاش

وفيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق.

وياتي تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.



يحل المطرب وائل الفشني ضيفا في حلقة جديدة من بودكاست «كلام في الفن» الليلة الساعة 10 مساء على شاشة «الوثائقية»

في هذا السياق، يتحدث المطرب وائل الفشني، عن تفاصيل مشواره الفني وأغاني التراث التي لاقت صدى وقبولا كبيرا لدى الجمهور، ويشدد على أنه يحب الفن كثيرا.

ويستعرض وائل الفشني تجربته في إحياء الأغاني التراثية والابتهالات والتواشيح الدينية، عبر طريقته الخاصة.

على الجانب الآخر، انتهى المطرب وائل الفشني من تصوير ديو جديد يجمعه بالمطرب مدحت فهمي بعنوان "دعوة أمي"، إخراج وتصوير خالد فهمي، وتم تصويرها في العديد من الأماكن.

في مثل هذا اليوم، 25 ديسمبر، يتم الاحتفال بذكرى ميلاد الرئيس الراحل أنور السادات الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1918 بمحافظة المنوفية، والذي قاد مصر في واحدة من أهم مراحل تاريخها الحديث، وحقق انتصارًا عظيمًا في حرب أكتوبر 1973.



ولقد كانت شخصية السادات محورًا للعديد من الأعمال في السينما والتليفزيون، وهناك عدد من الفنانين الذين أجادوا تجسيد شخصية السادات في الأعمال الفنية أبرزهم:

الفنان أحمد زكي في أيام السادات

يعتبر الفنان أحمد زكي من أبرز الفنانين الذين أجادوا تجسيد شخصية السادات على الشاشة في فيلم "أيام السادات" الذي أخرجه محمد خان، وفي هذا الفيلم، قدم أحمد زكي أداءً استثنائيًّا، حيث لعب زكي دور الرئيس الراحل بتمكن، وكانت براعة زكي في تجسيد السادات واضحة في تعبيراته الجسدية وطريقته في الحديث.

أعلن رئيس مهرجان القاهرة‎ للسينما الفرنكوفونية الناقد السينمائى د. ياسر محب، أن العمل جار للتباحث حول التفاصيل المتعلقة بمسابقة أفضل سيناريو مقدم من صناع الأفلام حول حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة- والتي أطلقها مهرجان القاهرة‎ للسينما الفرنكوفونية مطلع الشهر الحالي- من أجل إنتاج فيلم عن حرب الإبادة الجماعية وترجمته لعدة لغات.



رئيس مهرجان السينما الفرنكوفونية

وأكد محب خلال لقائه المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، أنه جار متابعة السيناريوهات التي يتوالى استلامها للمشاركة في مسابقة مهرجان السينما الفرنكوفونية حيث تم تشكيل لجنة لقراءة السيناريوهات المتقدمة من المتخصصين في صناعة الأفلام من مصر وفلسطين، لتقييم السيناريو القادر على نقل الرواية الفلسطينية، وأكد أنه تم التوافق على كافة التفاصيل المتعلقة بمسابقة السيناريو وضوابط وشروط وآليات المشاركة بالمسابقة.

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمجموعة صور على حسابه الرسمي بـ "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يحتفل بالكريسماس برفقة رجل الأعمال نجيب ساويرس.



وعلق رمضان على الصور قائلًا: "لو مش مستحمل السقعة المجنونة.. تعلالي على الجونة.. كل سنة وإخواتنا المسيحيين بخير وسلام.. عيد ميلاد مجيد علينا كلنا".

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