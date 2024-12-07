وائل الفشني ومدحت فهمي ينتهيان من تصوير أغنية "دعوة أمي"

انتهى المطرب وائل الفشني من تصوير ديو جديد يجمعه بالمطرب مدحت فهمي بعنوان "دعوة أمي"، إخراج وتصوير خالد فهمي، وتم تصويرها في العديد من الأماكن.

دعوة أمي لـ وائل الفشني

الأغنية من كلمات وألحان محمد عبد الوهاب، ومن المقرر طرحها على يوتيوب والمنصات الغنائية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من المراحل النهائية للأغنية.

وتعد الأغنية هي الأولى التي يقدمها وائل الفشني عن الأم، كما تعتبر مأخوذة عن تجربة حقيقية للمطرب مدحت فهمي مع والدته.

وتقول بعض كلمات الاغنية:

ومهما يحصل مني

أرجوكي تكوني في أحضاني

هو كل الناس مش عارفة

القلب اللي رباني

مهما يحصل مني أرجوكي

تبعدي شيطاني

يا ست الكل أحبك

زي ما الرسول وصاني

تعد هذه الأغنية هى التعاون الثاني بين وائل الفشني ومدحت فهمي، بعد أن سبق وقدم الفشني أغنية "مش لاقيك" بمشاركة المطرب أسر زكي، من كلمات محمد عبد الوهاب، وألحان مؤمن. وانتاج مدحت فهمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.