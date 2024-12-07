الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وائل الفشني ومدحت فهمي ينتهيان من تصوير أغنية "دعوة أمي"

وائل الفشني، فيتو
وائل الفشني، فيتو

انتهى المطرب وائل الفشني من تصوير ديو جديد يجمعه بالمطرب مدحت فهمي بعنوان "دعوة أمي"، إخراج وتصوير خالد فهمي، وتم تصويرها في العديد من الأماكن.

دعوة أمي لـ وائل الفشني

الأغنية من كلمات وألحان محمد عبد الوهاب، ومن المقرر طرحها على يوتيوب والمنصات الغنائية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من المراحل النهائية للأغنية.

وتعد الأغنية هي الأولى التي يقدمها وائل الفشني عن الأم، كما تعتبر مأخوذة عن تجربة حقيقية للمطرب مدحت فهمي مع والدته.

وتقول بعض كلمات الاغنية: 
ومهما يحصل مني 
أرجوكي تكوني في أحضاني 
هو كل الناس مش عارفة 
القلب اللي رباني 
مهما يحصل مني أرجوكي 
تبعدي شيطاني 
يا ست الكل أحبك 
زي ما الرسول وصاني

تعد هذه الأغنية هى التعاون الثاني بين وائل الفشني ومدحت فهمي، بعد أن سبق وقدم الفشني أغنية "مش لاقيك" بمشاركة  المطرب أسر زكي، من كلمات محمد عبد الوهاب، وألحان مؤمن. وانتاج مدحت فهمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المطرب وائل الفشني محمد عبد الوهاب وائل الفشني

مواد متعلقة

الصحفيون يتفاعلون مع ابتهال " مولاي" بصوت وائل الفشني

وائل الفشني يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي

الأكثر قراءة

بلومبرج: الأسد في طهران لمحاولة وضع خطة للبقاء أو الخروج الآمن

بسمة وهبة في بث مباشر: عمر زهران مات من جواه، ومش عارفة أنام بسبب الظلم

جمعت 200 مليون جنيه، القبض على مستريحة طنطا بعد هروبها لدبي

خبير عسكري: دخل الجولاني الشهري 21 مليون دولار، وهذا مصير بشار الأسد

هيئة التأمين الاجتماعي توضح تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات

هل توقف السعودية تأشيرات الزيارة للمصريين قبل رمضان؟غرفة السياحة ترد (فيديو)

هل يشهد سعر الدولار ارتفاعات جديدة الفترة القادمة؟ خبيرة مصرفية توضح

بمشاركة مصر، تفاصيل الاجتماع الوزاري الخاص بشأن الوضع في سوريا بالدوحة (صور)

منوعات

المزيد

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حلم الألقاب مع المنتخب والعودة للدوري المصري.. 7 تصريحات قوية لمحمد صلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المدرس في المنام وعلاقته بتولي منصب كبير قريبا

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية