الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

رحاب الشمراني تحيي حفلا بالقاهرة ليلة رأس السنة

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

تحيي المطربة السعودية رحاب الشمراني حفلا غنائيا في القاهرة ليلة رأس السنة الجديدة.

ويقام الحفل يوم 31 ديسمبر بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، من تنظيم ورعاية شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ويستعد عدد من الفنانيين لسلسلة حفلات مختلفة بمناسبة العام الجديد، حيث يحيي الفنان رامي صبري حفلا غنائيا مشتركا مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالمملكة العربية السعودية  ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك يوم 3 يناير المقبل 2025.

حفل رامي صبري وناسي عجرم بالسعودية 

ومن المقرر أن تُطرح تذاكر حفل نانسي عجرم ورامي صبري في السعودية يوم 27 ديسمبر الجاري.

 

 

 

 

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