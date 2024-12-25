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ثقافة وفنون

الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين

أحمد المسلماني، فيتو
أحمد المسلماني، فيتو

أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، توجيهًا لجميع قنوات وإذاعات ومواقع الهيئة بحظر استضافة العرافين والمنجمين

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ودعا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلي استطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخرى، والاستعانة في هذا الصدد بالعلماء والخبراء والأكاديميين والمثقفين. 

المسلماني يدعو للابتعاد عن ترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين

كما دعا أحمد المسلماني، للابتعاد عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين مهما كانت شهرتهم، والذين يستهدفون إهانة العقل، وتسفيه المعرفة، وتأسيس شهرة كاذبة علي توقعات عشوائية لا سند لها. 

مؤكدا، أن واجب وسائل الإعلام مواجهة الجهل، وتعظيم العلم، وتعزيز المنطق.

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