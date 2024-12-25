أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار الليمون تقفز لـ85 جنيها.. الذهب ينخفض في محلات الصاغة.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وموعد تطبيق رسوم الهواتف المستوردة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

أبقى بنك الشعب الصيني على معدل الفائدة على أداة الاقتراض متوسطة الأجل لعام واحد دون تغيير عند مستويات 2%.

وكشف المركزي الصيني اليوم الأربعاء، عن طرح قروض بقيمة 300 مليار يوان (41.1 مليار دولار) وذلك عبر أداة الاقتراض متوسطة الأجل لصالح بعض المؤسسات المالية.

أصدر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتعيين الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: "اللي هيدخل بأكثر من تليفون مستورد سيكون عليه دفع الرسوم الجمركية المحددة والتي تصل نسبتها 38.5%".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: "سيتم إعفاء الهاتف المحمول الشخصي من أي رسوم جمركية، ولكن ينبغي على صاحبه القادم من الخارج التوجه فور الوصول لموظف الجمارك لتسجيله لضمان تشغيله مستقبلا وعدم وقفه".

قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه لا يوجد ضريبة إضافية أو جديدة على الهواتف المحمولة والرسوم الجمركية المحددة منذ سنوات طويلة ولازالت الرسوم سارية دون أي تغيير.

كشف سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، مستقبل أسعار المعدن الأصفر، متوقعا أن يقفل سعر جرام عيار 21 خلال العام الحالي عند 3750 جنيها.

سجلت أسعار الليمون ارتفاعات ملحوظة في الأسواق، ليتراوح سعر كيلو ليمون ما بين 60 و85 جنيهًا في الأسواق، وتتنوع أصناف الليمون في الأسواق، إذ يوجد الليمون البلدي والأضاليا، بخلاف الليمون الحلو وبدون بذور، إضافة إلى الليمون «أورجانيك» أو العضوي، فما هي أحدث أسعار الليمون في الأسواق؟

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.192 تريليون جنيه.

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار وبحث سبل الترويج لها.

حالة من القلق انتابت العديد من مستخدمي الهواتف بعد تجدد الحديث عن إيقاف خدمات الاتصالات عن الهواتف المستوردة حال عدم دفع الرسوم المستحقة عليها بداية من مطلع العام المقبل، ولذلك نقدم خلال السطور التالية كل المعلومات عن حقيقة بدء تطبيق قرار تطبيق الرسوم على الهواتف المستوردة.

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها، حيث انخفضت أسعار المعدن الأصفر نحو 10 جنيهات فى الجرام خلال التعاملات المسائية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4262 جنيهًا “بيع”، 4245 جنيهًا “شراء”، بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3730 جنيهًا “بيع”، 3715 جنيهًا “شراء”.

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