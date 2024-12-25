المركزي الصيني يبقي على معدل الفائدة دون تغيير فى اجتماعه اليوم الأربعاء

أبقى بنك الشعب الصيني على معدل الفائدة على أداة الاقتراض متوسطة الأجل لعام واحد دون تغيير عند مستويات 2%.

وكشف المركزي الصيني اليوم الأربعاء، عن طرح قروض بقيمة 300 مليار يوان (41.1 مليار دولار) وذلك عبر أداة الاقتراض متوسطة الأجل لصالح بعض المؤسسات المالية.

خطط لزيادة الدعم المالي

وكانت وزارة المالية الصينية كشفت أمس عن خطط لزيادة الدعم المالي لتعزيز الاستهلاك في العام المقبل، وذلك عبر رفع المعاشات وزيادة الإعانات المخصصة للتأمين الطبي للسكان، بالإضافة إلى توسيع برامج استبدال السلع الاستهلاكية.

كما أعلنت أنها تكثف دعم برامج استبدال السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاستثمارات الفعالة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الاجتماعية من خلال الاستثمارات الحكومية.

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