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اقتصاد

المالية: اللي مش هيدفع جمارك الهاتف المستورد هيبقى في إيده حتة حديدة

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة المستوردة، فيتو

قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: "اللي هيدخل بأكثر من تليفون مستورد سيكون عليه دفع الرسوم الجمركية المحددة والتي تصل نسبتها 38.5%".

 

إعفاء الهواتف المستوردة الشخصية من الجمارك

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: "سيتم إعفاء الهاتف المحمول الشخصي من أي رسوم جمركية، ولكن ينبغي على صاحبه القادم من الخارج التوجه فور الوصول لموظف الجمارك لتسجيله لضمان تشغيله مستقبلا وعدم وقفه".


مصير الهواتف المستوردة غير المسددة للرسوم الجمركية

وأكد: "اللي مش هيدفع الرسوم الجمركية للهاتف المحمول المستورد القادم من الخارج هيبقى في إيده حتة حديدة، ولدينا منظومة محوكمة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمراقبة وتفعيل ذلك".

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منظومة الهواتف المحمولة المستوردة

وأكد أنه يتم العمل حاليا على إعداد منظومة مراقبة الهواتف المحمولة المستوردة لمنع التهريب، وخلال أيام سيتم إعلان وتطبيق قرار وقف أي هاتف مستورد لا يسدد الرسوم الجمركية.

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