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اقتصاد

حسن الخطيب: إصلاحات ضريبية شاملة لتقليل الرسوم وتخفيف الأعباء على المستثمرين

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على كاهل المستثمر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم الخميس.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء يعمل على تنفيذ إصلاحات ضريبية شاملة تهدف إلى تقليل الرسوم والأعباء التي تواجه المستثمرين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

 

أهمية وضوح وثبات السياسات

وأشار إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وقال، إنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات.

ولفت الوزير، إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، موضحًا أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.

وزارة الاستثمار تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على تقليص عدد الجهات الضريبية

وقال الخطيب، إن وزارة الاستثمار تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على تقليص عدد الجهات الضريبية، بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين، بما يساهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية.

 

إعادة تأهيل البنية التحتية الاقتصادية

وأشار الخطيب، إلى أن الحكومة حققت تقدمًا ملحوظًا في إعادة تأهيل البنية التحتية الاقتصادية بعد فترة انتقالية استمرت عشر سنوات.

 

وجود تنسيق مستمر بين المجموعة الاقتصادية لدعم جهود جذب الاستثمارات 

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين المجموعة الاقتصادية لدعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

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المهندس حسن الخطيب حسن الخطيب الشركات

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