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اقتصاد

أسعار الليمون تقفز لـ 85 جنيهًا في الأسواق اليوم الأربعاء 25/12/2024

أسعار الليمون اليوم،
أسعار الليمون اليوم، فيتو

أسعار الليمون اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الليمون ارتفاعات ملحوظة في الأسواق، ليتراوح سعر كيلو ليمون ما بين 60 و85 جنيهًا في الأسواق، وتتنوع أصناف الليمون في الأسواق، إذ يوجد الليمون البلدي والأضاليا، بخلاف الليمون الحلو وبدون بذور، إضافة إلى الليمون «أورجانيك» أو العضوي،  فما هي أحدث أسعار الليمون في الأسواق؟

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اسعار الليمون اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الليمون في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

للإجابة عن هذا السؤال «فيتو» تستعرض سعر الليمون في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فضلًا عن سوق الجملة والأسواق الشعبية في السطور الآتية:

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اسعار الليمون اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الليمون في الأسواق الشعبية

البداية مع جولة «فيتو» في عدد من الأسواق الشعبية بمحافظة القاهرة، حيث تراوح سعر الليمون ما بين 60 و85 جنيهًا للكيلو، حسب الجودة وحجم الثمرة والنوع.

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اسعار الليمون اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم  في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

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اسعار الليمون اليوم في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الليمون بلدي يصل لـ 40 جنيهًا في سوق العبور

فيما تراوح سعر كيلو الليمون بلدي في سوق العبور للجملة من 26 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، أما سعر كيلو الليمون أضاليا فتراوح من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

 

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اسعار الليمون اليوم في الأسواق، فيتو

كيلو الليمون بـ 60 جنيهًا وفقًا للبوابة الحكومية

ارتفع سعر كيلو الليمون في أسواق التجزئة لبيع الخضراوات وفقًا للبوابة الحكومية لرصد أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ليبلغ متوسط سعره نحو 41.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار الليمون ما بين 8 إلى 60 جنيهًا للكيلو حسب نوعه وجودته.

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اسعار الليمون اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وعن أسعار الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالأتي:

  1. بلغ سعر كيلو ليمون حلو نحو 17 جنيهًا.
  2. بلغ سعر ليمون حيوي إيزيس وزن 250 جرامًا نحو 35 جنيهًا.
  3. بلغ سعر ليمون بلدي وزن 500 جرام نحو 30 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كيلو ليمون نحو 70 جنيهًا.
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اسعار الليمون اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الليمون بلدي درجة أولى يصل لـ 76 جنيهًا في السلاسل الغذائية

وجاءت أسعار الليمون في عدد من  السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى: 

  • بلغ سعر الليمون سبرينج وزن كيلو نحو 70 جنيهًا.
  • بلغ سعر ليمون أضاليا نحو  12 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر ليمون بلدي درجة أولى نحو 76 جنيهًا.
  • بلغ سعر ليمون بدون بذور نحو 50 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر ليمون أضاليا وزن كيلو نحو 22 جنيهًا.
  • بلغ سعر ليمون أضاليا للتخليل عبوة وزن 5 كيلوات نحو 20 جنيهًا.

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