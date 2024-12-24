أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الذهب في الصاغة، انخفاض ملحوظ في أسعار البط، والبورصة تخسر 13 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.



تراجع أسعار الذهب فى الصاغة مساء اليوم

سعر الذهب، تراجعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة بنحو 20 جنيها خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعر الذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4265 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3730 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2480 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2120 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1580 جنيها للبيع.

شعبة المحمول: لم يصدر قرار رسمي بوقف الهواتف المستوردة من الخارج



كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، حقيقة ما يشاع ويتردد بشأن وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بداية العام المقبل.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": ما علمناه بأن الجمارك في المطار قامت بوضع "بانر" أو لافتة بشأن إعلام الراكب بضرورة التوجه لموظف الجمارك لسداد أي رسوم جمركية على أي هاتف قام بشرائه من الخارج.



وأكد: أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن وقف الهواتف المحمولة من الخارج أو إلزام المواطن القادم من الخارج بسداد أي رسوم جمركية على أي هاتف محمول.

وأوضح: أنه من المتوقع تطبيق قرار إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة أو الواردة من الخارج بدءًا من 1 يناير 2025، معقبا: القرار سيطبق على الهواتف الجديدة بدءًا من موعد إعلان القرار، أما الهواتف القديمة لن يتم تعطيلها.

وزير الاستثمار يبحث تفعيل منصة "التراخيص الإلكترونية" مع ممثلي 41 جهة حكومية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص والموافقات والتصاريح للمستثمرين، وذلك لمناقشة تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية وربط الجهات المعنية المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين.

كما ناقش الاجتماع آليات تسهيل إصدار التراخيص للمستثمرين من خلال ربط المنصات الحكومية المختلفة، وإتاحة حساب موحد للشركات يتيح الوصول إلى الجهات ذات الصلة، مما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المعنية.

واستعرض الوزير التحديثات الجديدة للمنظومة الإلكترونية

وشدد على أهمية تخفيف الأعباء الإجرائية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على كافة التراخيص.

وأكد «وزير الاستثمار» أهمية تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمستثمرين عبر منصة موحدة وهوية رقمية واحدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية

وأشار إلى أنه سيتم تحديد الرسوم ومقابل الخدمات بكل شفافية ووضوح عبر المنصة.

وأشار الوزير إلى سيتم مراجعة المستندات من الناحية الشكلية من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن الناحية الفنية من قبل الجهات المختصة، لضمان دقة وسرعة الإجراءات، لافتا إلى إمكانية إتاحة الدفع الإلكتروني عبر المنصة، وتوفير نافذة خاصة للجهات المختصة بإصدار التراخيص.

وفي ختام الاجتماع، دعا «الخطيب» إلى ضرورة العمل على حوكمة المنظومة بما يتوافق مع المدد الزمنية لإصدار الترخيص وفق قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2022، مع توفير نظام تراخيص آمن للمستثمرين، بما يعزز بيئة الاستثمار، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.



البورصة تخسر 13 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع



تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% عند مستوى 29973 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 36960 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% عند مستوى 13172 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% عند مستوى 8190 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 11186 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% عند مستوى 3082 نقطة.



انخفاض ملحوظ في أسعار البط

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، تباينًا، بانخفاض بعض أنواع الكتاكيت في بورصة الدواجن، بينما ارتفع سعر البعض الأخر في الشركات.



فيما سجلت أسعار البط اليوم الثلاثاء؛ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الانخفاضات في سعر البط صغير العمر ما بين 50 قرشًا و9 جنيهات.

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 35 إلى 43 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 26 و26.5 جنيه.

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 17 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت ساسو بين 16 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 11 جنيهًا إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 55 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

23.7 مليار دولار إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 شهور

قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023).

وأوضح المركزي المصري، أنه كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2024 ارتفاعًا بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار).

وتابع: لتشهد بذلك الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/أكتوبر 2024) ارتفاعًا بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).

البنك المركزي المصري يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي



قام البنك المركزي المصري بإعداد محتوى للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي، وذلك في إطار حملة للتثقيف المالي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري؛ بما يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي، وهذا في خطوة تهدف إلى تبسيط المفاهيم المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة.



ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذلك كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وتأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر" الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.

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