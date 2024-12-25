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اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن تطبيق رسوم الهواتف المستوردة وموعد التنفيذ

هواتف محمولة، فيتو
هواتف محمولة، فيتو

 حالة من القلق انتابت العديد من مستخدمي الهواتف بعد تجدد الحديث عن إيقاف خدمات الاتصالات عن الهواتف المستوردة حال عدم دفع الرسوم المستحقة عليها بداية من مطلع العام المقبل ولذلك نقدم خلال السطور التالية  كل المعلومات عن حقيقة بدء تطبيق قرار تطبيق الرسوم على الهواتف المستوردة.  

موعد وآليات تطبيق القرار 

ورغم عدم صدور أى تعليمات أو تصريحات رسمية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص موعد وآليات تطبيق رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ونسب تلك الرسوم ومن الفئات التى من المنتظر أن يطبق عليها القرار، فان كل المؤشرات تشير إلى أن بدء التنفيذ سيكون مطلع العام المقبل 2025 مع إعطاء فترة سماح قد تصل إلى 3 أشهر مع عدم  تطبيق القرار  بأثر رجعي حيث سيطبق فقط على الهواتف التى لم يتم تفعيلها بعد صدور القرار ونهاية فترة السماح وبعدها سيتم قطع الخدمة عن الأجهزة غير المسجلة. 

ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى الوقت الراهن قبل اصدار اي قرارات متعلقة بالأمر  بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ الأمر وعلى رأسها مصلحة الجمارك حيث يهدف القرار فى المقام الأول الى الحد من ظاهرة تهريب الهواتف التى انتشرت فى الآونة الأخيرة وحماية المستهلكين ووضع ضوابط للجودة مع حماية الصناعة الوطنية. 

ومن المتوقع سداد تلك الرسوم فى المطارات والموانئ بمنافذ الجمارك مع تسجيل الأرقام المسلسلة لتلك الهواتف عبر موقع وتطبيق إلكتروني مخصص لذلك يشرف علية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث يمكن خلاله سداد الرسوم والتسجيل والتى من المتوقع أن تتراوح بين 10٪ الى 30٪ حسب موديل الجهاز. 

وفى الوقت الراهن يحاول أصحاب المحلات ومستوردو الهواتف المهربة ممن لديهم ما يعرف  بالأجهزة ذات الضمان الدولى إجراء تفعيل للاجهزة الموجودة لديهم مع تخفيض قى اسعارها حتى لا يتعرضوا لخسائر فادحة حال تطبيق القرار.  

وكان  محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، قد كشف حقيقة ما يتردد بشأن وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بداية العام المقبل.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": ما علمناه بأن الجمارك في المطار قامت بوضع "بانر" أو لافتة بشأن إعلام الراكب بضرورة التوجه لموظف الجمارك لسداد أي رسوم جمركية على أي هاتف قام بشرائه من الخارج.

وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن وقف الهواتف المحمولة من الخارج أو إلزام المواطن القادم من الخارج بسداد أي رسوم جمركية على أي هاتف محمول.

 تطبيق قرار وقف الهواتف المحمولة المستوردة

وأوضح: أنه من المتوقع تطبيق قرار إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة أو الواردة من الخارج بدءًا من 1 يناير 2025، معقبا: القرار سيطبق على الهواتف الجديدة بدءًا من موعد إعلان القرار، أما الهواتف القديمة لن يتم تعطيلها.

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