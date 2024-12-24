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رياضة

الأهلي يكشف آخر تطورات صفقة بغداد بونجاح

بغداد بونجاح
بغداد بونجاح

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات صفقة انتقال الجزائري بغداد بونجاح إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وارتبط اسم المهاجم الجزائري بغداد بونجاح بقوة خلال الأيام القليلة الماضية بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر. 

وقال المصدر إن الأهلي يسعى لإنهاء صفقة ضم بونجاح خلال ميركاتو يناير لكن هناك عقبة وحيدة تعوق إتمام الصفقة. 

وأضاف: “العقبة حتى الآن في إتمام صفقة المهاجم الجزائري هي أن الأهلي يرغب في ضم اللاعب خلال انتقالات يناير وهو ما يرفضه نادي الشمال القطري، حيث لا يرغب في رحيل اللاعب خلال يناير المقبلة وهو ما يعوق إتمام الصفقة”. 

وأكمل: “نادي الشمال لا يمانع في إتمام الصفقة لكن يرغب في انتقال اللاعب إلى الأهلي في كأس العالم للأندية، وأكد  أنه في حال موافقة النادي القطري على رحيل اللاعب في يناير ينهي الأهلي كافة الأمور الشخصية معه لينضم لصفوف الأحمر”. 

وفجرت صحيفة «العرب» القطرية، مفاجأة بفتح النادي الأهلي باب المفاوضات لضم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي الشمال القطري، لتعزيز هجوم الفريق قبل المشاركة بكأس العالم للأندية 2025.

وأفاد المصدر أن الأهلي بدأ عبر وسطاء فتح قناة اتصال مع اللاعب لاستطلاع رأيه بشأن  الانتقال إلى صفوف حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، ومعرفة مدى رغبته الشخصية في خوض تجربة احترافية جديدة مع العملاق القاهري.

القيمة السوقية لـ بغداد بو نجاح 

وتبلغ القيمة التسويقية لبغداد بونجاح نحو 2,8 مليون يورو ويعتبر مبلغ مالي كبير حال تعاقد الاهلي معه.

ويُعد بغداد بونجاح أحد أبرز المهاجمين في الدوري القطري، حيث تألق مع نادي الشمال خلال الموسم الحالي وتصدر قائمة الهدافين بفضل قدراته التهديفية المميزة.

 

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