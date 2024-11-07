انفجارات عنيفة تستهدف آليات الاحتلال بمخيم طولكرم

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن سلسلة انفجارات عنيفة استهدفت آليات الاحتلال في داخل مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ومخيم نور شمس، وإثر ذلك اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، اليوم الخميس، أن مقاتليها فجروا عبوة آلية في محور البلاونة، مشيرة إلى أنها استهدفت قوات المشاة بالرصاص محققين إصابات مباشرة.

سرايا القدس تستهدف قوة مشاة إسرائيلية بالرصاص

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عملية اقتحام لمخيم طولكرم، مما تسبب في سقوط عدد من الشهداء والمصابين.