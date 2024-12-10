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رياضة

بعد العودة من موزمبيق، المصري يبدأ استعداداته للزمالك دون راحة

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

 يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، دون راحة على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادًا لمباراته أمام الزمالك بالبطولة الكونفيدرالية.

عاد الفريق البورسعيدي للقاهرة صباح اليوم قادما من موزمبيق بعد خوض مباراة بلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من الكونفيدرالية. 

 

موعد مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية 

 ويلتقي فريقا المصري البورسعيدي والزمالك بالجولة الثالثة من البطولة الكونفيدرالية والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

 

إصابة ميدو جابر بشرخ في المشطية الخامسة

 أثبتت الفحوصات الطبية المبدئية والأشعة التشخيصية التي خضع لها ميدو جابر نجم الفريق الأول للكرة بـ النادي المصري إصابة اللاعب بشرخ في المشطية الخامسة للقدم اليمنى وذلك نتيجة التواء في الكاحل بسبب سوء أرضية ملعب دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو والذي استضاف مباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي والتي أقيمت مساء اول أمس الأحد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


وقال الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، إن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية المتقدمة لدى وصوله للقاهرة للتحديد الدقيق لمدى الإصابة وبالتالي تحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب والذي يضمن سرعة عودة اللاعب للتدريبات الجماعية خاصة وأنه يعتبر من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر.

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