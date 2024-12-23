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رياضة

بلاك بولز يوافق على مواجهة الزمالك بالقاهرة في لقاء العودة

الزمالك وبلاك بولز
الزمالك وبلاك بولز

 حصل مسؤولو نادي الزمالك على موافقة نادي بلاك بولز بطل موزمبيق لإقامة مباراة الفريقين في الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 12 يناير المقبل، بالقاهرة بدلًا من إقامتها بموزمبيق. 

ونجح عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك في الاتفاق مع مسؤولي نادي بلاك بولز على نقل مباراة الفريقين إلى القاهرة، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بعدم إقامة المباراة في موزمبيق بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية.
وتأتي هذه الخطوة من أجل توفير سبل الراحة للفريق ولتجنب رحلة السفر إلى موزمبيق، وبدأ مسؤولو الزمالك في مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للحصول على موافقته بشأن إقامة اللقاء في القاهرة.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 7 نقاط بعدما فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا النيجيري خارج الديار في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على المصري في الجولة الثالثة.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

وعلي صعيد الدوري، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

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