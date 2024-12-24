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أخبار مصر اليوم: بالأسماء، قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

 

بالأسماء، قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

وزير النقل يوافق على تخفيض 50% في اشتراكات مترو الأنفاق لعمال السكة الحديد

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أنه أثناء اللقاء مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل حصل رئيس النقابة على موافقة وزير النقل على تخفيضات 50% على اشتراكات المترو للعاملين بالسكك الحديد.

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وتصل سرعة الرياح من 30:35 كم فى الساعة وذلك على فترات متقطعة وذلك غدا الأربعاء.

محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد

أكد د.  إبراهيم صابر محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد بجميع أحياء القاهرة بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط بميلاد السيد المسيح.
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتسهيل تقديم كافة الخدمات وتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات والتجميل فى محيط الكنائس.

وزير التموين يعلن بدء تشغيل الماكينة الاحتياطية للمخابز بالتليفون اعتبارًا من يناير 2025

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتعميم منظومة تشغيل الماكينة الاحتياطي للمخابز البلدية من خلال الاتصال التليفوني. 

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمستشفى 500500

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذي لتجهيزات المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد "مستشفى 500500". 

أستاذ بجامعة هارفارد: مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء

كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن قانون المسئولية الطبية يعتبر المسمار الأخير في نعش الطب في مصر، مؤكدًا أن معظم الأطباء الموجودين في مصر سيمتنعون عن العمل في حالة إقرار القانون، الذي يسمح بمعاقبة الأطباء بالسجن، بسبب الأخطاء المهنية.

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السيسي العفو الرئاسي الرئيس السيسي الأرصاد درجات الحرارة غدا التموين أعياد الميلاد رئيس الوزراء

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