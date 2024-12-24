أخبار مصر اليوم: بالأسماء، قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

وزير النقل يوافق على تخفيض 50% في اشتراكات مترو الأنفاق لعمال السكة الحديد

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أنه أثناء اللقاء مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل حصل رئيس النقابة على موافقة وزير النقل على تخفيضات 50% على اشتراكات المترو للعاملين بالسكك الحديد.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وتصل سرعة الرياح من 30:35 كم فى الساعة وذلك على فترات متقطعة وذلك غدا الأربعاء.

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد بجميع أحياء القاهرة بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط بميلاد السيد المسيح.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتسهيل تقديم كافة الخدمات وتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات والتجميل فى محيط الكنائس.

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتعميم منظومة تشغيل الماكينة الاحتياطي للمخابز البلدية من خلال الاتصال التليفوني.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذي لتجهيزات المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد "مستشفى 500500".

كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن قانون المسئولية الطبية يعتبر المسمار الأخير في نعش الطب في مصر، مؤكدًا أن معظم الأطباء الموجودين في مصر سيمتنعون عن العمل في حالة إقرار القانون، الذي يسمح بمعاقبة الأطباء بالسجن، بسبب الأخطاء المهنية.

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