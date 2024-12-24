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وزير التموين يعلن بدء تشغيل الماكينة الاحتياطية للمخابز بالتليفون اعتبارًا من يناير 2025

المخابز البلدية
المخابز البلدية
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وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتعميم منظومة تشغيل الماكينة الاحتياطي للمخابز البلدية من خلال الاتصال التليفوني. 

 

ومن المقرر العمل بالقرار الجديد اعتبارا من أول يناير 2025 بجميع المحافظات، والالتزام بالتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2023، بشأن قيام مديريات التموين بتسجيل أرقام المحمول الخاص بصاحب المخبز، أو المدير المسئول على النظام بالمديرية، وفي حالة عطل الماكينة الرئيسية يقوم صاحب المخبز أو المدير المسئول، بإرسال رسالة من الرقم المعتمد على النظام بعطل الماكينة الرئيسية متضمنة كود الماكينة الرئيسية والاحتياطية.

 

ووفقا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2023، يتم  تحديد رقـم لتلقى شـكاوى أعطال الماكينات الرئيسية على الـرقـم (۰۲ - ۲۵٢٢٥٢٥٥ ).

 

وتقوم شركة سمارت فور استلام الرسالة بتشغيل الماكينة الاحتياطية اوتوماتيكيا على النظام وتحويل الرصيد مـن الماكينـة الرئيسية إلى الماكينة الاحتياطية مـع إيقـاف الماكينـة الرئيسية، والتعريـف عـلـى النظام بأن الماكينة تم تشغليها بواسطة الرسائل القصيرة.

 

ويقـوم النظـام أوتوماتيكيـا بإيقاف الماكينـة الاحتياطية والرئيسية حـال عـدم توجـه صـاحب المخبز خلال 48 سـاعـة مـن تـاريـخ تشغيل الماكينـة الاحتياطية إلى مركز الخدمة لإصلاح الماكينة الرئيسية، وتكون تكلفة الخدمة 1 جنيه تخصم من مستحقات صاحب المخبز لدى هيئة السلع التموينية.

من جانبه، قال محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم عقد اجتماع بين وزير التموين  والشعبة العامة للمخابز، في استجابة سريعة لطلبات الشعبة، تقرر تشغيل الماكينه الاحتياطي عند عطل الماكينة الأساسية للمخبز بالتليفون، مخصصا الرقم 25225255  02، لهذا الأمر، على أن تكون قيمة الاشتراك 1 جنيه تخصم من حساب المخابز.
 

وأضاف “عبد الجواد” لـ “ فيتو”، أنه بالنسبة للمخبز الذي ليس لديه ماكينة احتياطي يتجه إلى شركة اسمارت لشراء ماكينه احتياطي قسط أو كاش، والتأكد من الماكينه الاحتياطي عليها سوفت وير جديد من خلال شركة اسمارت. 

 

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الدكتور شريف فاروق وزير التموين شركة سمارت وزير التموين

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