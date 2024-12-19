الجيزة تستعد لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة في أجواء احتفالية آمنة

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها بكافة قطاعات المحافظة.



قدم المحافظ خلال الاجتماع التهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة وتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.



استعدادات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة

وكلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية برفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين أيام الاحتفال بالأعياد، وتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فوري.



كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط الكنائس والمنشآت العامة والأهداف الحيوية التي تعوق كشافات الإضاءة العامة، ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم وكذا زيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات غير المضاءة.

كما وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية والمرور علي المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد وتوافر الأطباء والتمريض بالنوبتجيات المسائية والتنسيق مع جميع مديري الإدارات الخدمية بالمدن والأحياء لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام الأعياد للعمل على حل أي مشاكل طارئة.



وكلف محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بالتأكيد على جاهزية المواقف وتوافر الأعداد الكافية من سيارات الأجرة ومنع الانتظار العشوائي وتنظيم الحركة بمحيطها بالتنسيق مع الجهات المعنية موجها مديرى مديريات الطب البيطرى والتموين بالتعاون مع مباحث التموين لتكثيف حملات الضبط ورقابة الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة ومنع المخالفات.



كما وجه المحافظ مدير مديرية التموين بالتأكد من توافر السلع الأساسية ومراجعة أسعارها باستمرار بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة داخل المحافظة، ومتابعة إقامة وتنفيذ الشوادر ومنافذ البيع داخل المراكز والمدن والأحياء والمراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة، والتأكيد على توفير أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بالتنسيق مع الجهات المختصة لسد احتياجات المواطنين، وتكثيف الحملات وضبط الأسعار على السلع الغذائية وخاصة (الأرز، والزيت، والسكر والدقيق)، والعمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بمنافذ التوزيع.

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