الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رياح وأتربة وصقيع، الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم 24-12-2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة على  القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة وذلك اليوم الثلاثاء 24-12-2024.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24 - 12 - 2024

ثالوث مقلق لم تسلم منه القاهرة، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24 - 12 - 2024

ثالوث مقلق لم تسلم منه القاهرة، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

 كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية المناطق القريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة في الصباح الباكر، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24-12-2024، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل إلى مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر.


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم الثلاثاء 24-12-2024:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:09

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم الثلاثاء الطقس الطقس اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24 - 12 - 2024

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 -12- 2024

تحذير من نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تغير في الطقس وتنصح بارتداء الملابس الشتوية

تحذير من الملاحة بهذه الشواطئ، سرعة الرياح تصل لـ 50 كم فى الساعة
ads

الأكثر قراءة

ثالوث مقلق لم تسلم منه القاهرة، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، انخفاض بالجملة ومفاجأة عن الجنيه الأصفر

هجوم على مدرسة مملوكة للفنان راغب علامة في بيروت بسبب حسن نصر الله (فيديو)

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، اليوسفي يتراجع وهذا موقف الجوافة والفراولة

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، البلطي بـ 66 جنيها والمكرونة المجمدة تغري المصريين

رياح وأتربة وصقيع، الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم 24-12-2024

التموين تستعد لصرف السلع التموينية لشهر يناير 2025 وتعلن الأسعار الجديدة

موعد صرف معاشات يناير 2025، والفئات المستحقة لزيادة المعاشات

منوعات

المزيد

بعد استفزازه، رونالدو يسخر من ميسي في "تحدي اليوتيوب" (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24-12-2024، ضغط عصبي وفرص جيدة مع الشريك لمواليد هذه الأبراج

بسبب سحر ابنة زعيم عصابة ومرضها، مقتل 134 رجلا و73 امرأة في مذبحة بهايتي

تشهد تمثيلا مصريا، الإعلان عن النزالات الكبرى في فعالية "UFC" بموسم الرياض

المزيد

خدمات

المزيد

موعد صرف معاشات يناير 2025، والفئات المستحقة لزيادة المعاشات

ثالوث مقلق لم تسلم منه القاهرة، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية