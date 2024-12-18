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محافظ القاهرة يجرى مقابلات مع المتقدمين للوظائف القيادية

محافظ القاهرة يجرى
محافظ القاهرة يجرى مقابلات مع المتقدمين للوظائف القيادية
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ترأس إبراهيم صابر محافظ القاهرة اللجنة العليا للقيادات بالمحافظة بحضور د. عبد القوى خليفة وزير المرافق السابق ومحافظ القاهرة الأسبق لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفتى سكرتير حى، ومدير الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفتين وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها. 

 

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ضمت لجنة الاختيار اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام،  واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، وفاطمة متولى مدير مديرية التنظيم والإدارة،  ود. أميرة خميس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية. 

وأكد محافظ القاهرة استمرار المحافظة في الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية فى رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها.

 

محافظ القاهرة: اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لعدد ٧٣ متقدم 


وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لـ ٧٣ من المتقدمين لنيل الوظيفتين المعلن عنهما (١ مدير الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، و٧ سكرتير حى بدرجة مدير عام)، حيث يتم  فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسب.

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