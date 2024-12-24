الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

8 إجراءات لـ "التموين" لحماية محدودي الدخل من احتكار السلع وارتفاع أسعارها

الخبز البلدي المدعم
الخبز البلدي المدعم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الإجراءات التي اتخذتها خلال عام 2024  لاستدامة مظلة الحماية الاجتماعية  وتلبية احتياجات المواطنين وحمايتهم من الغلاء واحتكار السلع وارتفاع أسعارها.

وكان أبرزها تقديم  الخبز البلدي المدعم ، وتوفير السلع التموينية والأساسية بجانب  واللحوم والدواجن في المجمعات الإستهلاكية، وغيرها من إجراءات جاءت كالأتي: 

 الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 الى 270 مليون رغيف/يوم لعدد حوالي (69.5) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 20 قرش للرغيف الواحد بإجمالي سنوي  94.9 مليار رغيف بإجمالي دعم للخبز يقدر بنحو 98 مليار جنيه.

 

 توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لنحو 61.5 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بإجمالي دعم للسلع التموينية يقدر بنحو 36 مليار جنيه خلال عام 2024، بإجمالي دعم يزيد عن 134 مليار جنيه بموازنة 2024 – 2025 للخبز والسلع التموينية معا.

 توفير السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).

توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية علي مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم.

استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية ( أهلا مدارس – أهلا رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحى)،  لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والاعياد.

إقامة فترتي التصفية الموسمية الأولى والثانية (الأوكازيون الصيفي/ الشتوي) بالمحلات التجارية والتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية.

عودة تفعيل البطاقات التموينية للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء حرصًا على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم.

إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار البيض وطرحه بسعر 150 جنية في منافذ الوزارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة.

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البطاقات التموينية الحماية الأجتماعية الخبز البلدي المدعم وزارة التموين

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