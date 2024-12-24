محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد بجميع أحياء القاهرة بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط بميلاد السيد المسيح.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتسهيل تقديم كافة الخدمات وتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات والتجميل فى محيط الكنائس.

وطالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد محافظ القاهرة على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.



وكان قد شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة المؤتمر العلمى الثامن لكلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات "الإعلام وصناعة الصورة وإدارة السمعة " والذي عقد تحت رعاية أ.د أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ود أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ود ألفت كامل رئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وترأسه د. سامى الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة.

شارك فى المؤتمر عدد كبير من عمداء وأساتذة الإعلام فى الجامعات المصرية، والسياسيين وخبراء الإعلام، ورؤساء التحرير، ومقدمى البرامج، والفنانين.

يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على الدور الذى يقوم به الإعلام فى رسم الصورة الذهنية للدول والشركات والمؤسسات والشخصيات العامة.

وأكد محافظ القاهرة الدور الرئيس الذي يقوم به الإعلام فى التعريف بالمشروعات القومية، ومشروعات البُنى التحتية، والتصدي للشائعات التى تستهدف الجهود التي تبذلها الدولة من أجل خدمة المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية الدور الرقابى للإعلام، ونقله لمشاكل المواطنين، وتوصيل المعلومات الصحيحة له، وشهد المؤتمر م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.



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